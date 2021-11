Jellysmack réalise sa première acquisition avec Kamua, une société spécialisée dans la technologie d'édition vidéo IA

Avec cette acquisition, Jellysmack élargit sa robuste suite technologique interne d'IA pour mieux soutenir les créateurs.

LOS ANGELES, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La société mondiale de création Jellysmack est heureuse d'annoncer l'acquisition de Kamua, une startup britannique spécialisée dans la technologie d'édition d'IA. Il s'agit de la première acquisition de la société. Cela renforce ainsi les plans de Jellysmack qui sont d'utiliser leur récent financement du Vision Fund II de SoftBank pour alimenter les acquisitions d'entreprises et l'expansion internationale. Cette acquisition permettra à Jellysmack d'améliorer sa technologie existante d'édition vidéo par l'intelligence artificielle, afin de soutenir la croissance explosive qu'elle a connue l'année dernière. Elle renforce également la position de Jellysmack en tant que seule entreprise implantée dans la technologie permettant l'édition vidéo dirigée par le créateur et la distribution de contenu multiplateforme, tout en demeurant loin devant tout autre concurrent lorsqu'il s'agit de tirer parti de la technologie de pointe pour aider les créateurs à développer leurs activités.

Les percées de Kamua dans la « computer vision » et « machine learning » viendront compléter la technologie d'IA existante de Jellysmack, ainsi que sa suite technologique interne globale. Jellysmack s'appuiera sur les capacités d'IA de Kamua pour redimensionner, encadrer et recouper le contenu vidéo dans des formats adaptés à Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube, Shorts, etc. Avec le succès fulgurant du programme Jellysmack Creator, qui optimise le contenu vidéo et le distribue sur plusieurs plateformes sociales, l'entreprise édite plus de 10 000 vidéos en moyenne chaque mois, ce qui représente plus de 150 000 heures d'édition par mois. La technologie de Kamua permettra de réduire jusqu'à trois fois le temps nécessaire pour redimensionner et recouper les vidéos, ce qui permettra aux monteurs de consacrer plus de temps à la créativité.

Une fois intégrée, Kamua fonctionnera entièrement sous le nom et la marque Jellysmack. Jellysmack prévoit de conserver tout le personnel de Kamua à temps plein, y compris les principaux programmeurs situés en Roumanie. Le PDG de Kamua, Paul Robert Cary, rejoindra l'équipe de direction de Jellysmack en tant que vice-président de la technologie et des solutions d'édition. L'acquisition marque également une étape importante pour l'ingénierie roumaine de l'IA, le vivier le plus actif de nouveaux talents technologiques d'Europe. Sous la direction de Cary, Kamua a atteint des niveaux de référence exceptionnels en moins d'un an d'activité, dépassant même les systèmes d'IA développés par les principaux acteurs technologiques. Cary est impatient de continuer à innover de nouvelles solutions d'édition alimentées par l'IA et permettant de gagner du temps, sous le nom de Jellysmack.

« L'objectif de Kamua a toujours été de rendre le montage vidéo aussi efficace que possible en automatisant le type de travail que la plupart des monteurs n'apprécient pas. Grâce aux ressources et à la puissance de Jellysmack, nous pouvons réaliser pleinement cette vision à un rythme encore plus rapide », déclare Cary. « Je suis enthousiaste à l'idée que notre technologie vidéo automagique sera utilisée pour monter certains des contenus les plus regardés au monde et servir certains des créateurs les plus populaires sur Internet."

Robin Sabban, cofondateur et co-PDG de Jellysmack ajoute : « Jellysmack est fier de posséder la meilleure stack technique pour créateurs de vidéos au monde, et l'acquisition de Kamua renforcera encore notre produit de base pour mieux servir nos partenaires créateurs. Nous avons connu une croissance explosive l'année dernière, alimentée encore plus par l'investissement de SoftBank, et la technologie de Kamua, qui permet de gagner du temps, nous aidera à maintenir le rythme de notre trajectoire. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'accueillir la talentueuse équipe de Kamua dans notre Jellyfamily. »

Pour l'avenir, Jellysmack prévoit de continuer à utiliser le financement de SoftBank, qui a permis à la société de création mondiale d'accéder au statut de licorne, pour compléter sa stack technique. Elle continuera également à s'étendre à l'échelle mondiale, à améliorer son produit technologique de base, le Creator Program, et à développer de nouvelles voies pour que les créateurs puissent atteindre leur public.

À propos de Jellysmack

Cofondée en 2016 par Michael Philippe, Robin Sabban et Swann Maizil, Jellysmack est l'entreprise mondiale de créateurs qui détecte et développe les créateurs vidéo les plus talentueux du monde grâce à la technologie. Les données exclusives et les outils d'optimisation vidéo de l'entreprise stimulent la croissance de l'audience sociale, débloquant de nouvelles sources de revenus et amplifiant la monétisation. L'entreprise accueille actuellement plus de 350 créateurs influents, dont MrBeast, PewDiePie, Karina Garcia, Bailey Sarian, Patrick Starrr, Nas Daily et Philip DeFranco. Jellysmack optimise, exploite et distribue du contenu vidéo créé par des créateurs sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube. La stratégie des créateurs de l'entreprise s'appuie sur le succès de ses propres chaînes de contenu original dans les domaines de la beauté (« Beauty Studio »), du football (« Oh My Goal »), des jeux (« Gamology »), etc. Selon la société Tubular Labs, leader mondial de la mesure d'audience vidéo, les contenus gérés par Jellysmack totalisent 10 milliards de visionnages vidéo mensuels dans le monde et une portée multiplateforme de 125 millions d'utilisateurs américains uniques, ce qui touche près de 45 % de tous les Américains et fait de Jellysmack la plus grande entreprise américaine numérique en termes de visionnage mensuel des médias sociaux. Pour en savoir plus, visitez le site jellysmack.com.

Contact

[email protected]

Related Links

https://www.jellysmack.com/



SOURCE Jellysmack