Jelurida et la blockchain Ardor contribuent aux efforts de standardisation de l'ITU sur les technologies de registre distribué (DLT)

LUGANO, Suisse, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'équipe de Jelurida est fière de partager les résultats du Groupe de Travail de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU-T) travaillant sur les Applications des Technologies de Registre Distribué (FG DLT). Depuis janvier 2019, une équipe d'experts de Jelurida, menée par Skylar Hurwitz et incluant Lior Yaffe, Alberto Fernandez et Francisco Sarrias, a contribué à la rédaction de sections de rapports et participé à de nombreuses réunions collaboratives avec les participants internationaux des secteurs des télécommunications et technologies de registre distribué (DLT).