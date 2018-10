Jelurida otwiera Ardor Learning Hub oraz konkurs Lightweight Contracts Competition z nagrodami wartymi 21 tysięcy USD aby zwiększyć ilość integracji z platformą Ardor

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/772409/Jelurida.jpg )



Weź udział w Ardor Online Hackathon 2018

Jelurida ogłasza nową inicjatywę z wizją poszerzenia środowiska programistów tworzących aplikacje na platformie Ardor, jak również partnerów biznesowych Jeluridy. Rozpoczynający się dzisiaj Ardor Online Hackathon 2018 potrwa do 06.12.2018 i zachęca deweloperów do uczestnictwa w trzech wyzwaniach używających lightweight contracts do automatyzacji procesów biznesowych na blockchainie. Wyzwania obejmują giełdy wymiany walut, przechowywanie i streaming danych oraz weryfikację tożsamości. Jelurida nagrodzi pierwsze, drugie i trzecie miejsce nagrodami wartymi odpowiednio $4000, $2000 i $1000 za każde wyzwanie. Szczegóły dostępne są na stronie www Jeluridy. Deweloperzy mogą zapisać się tutaj aby otrzymywać wiadomości dotyczące hackathonu.

Ardor - jedyne pełne rozwiązanie Blockchain-as-a-Service

Jelurida wypuściła śmiały statement dotyczący serwisu "Cloud Blockchain as a Service" oferowanego przez Amazon AWS oraz Microsoft Azure. Jelurida zademonstrowała jak platforma Ardor, jako jedyna oferta "full blockchain as a service", oferuje lepsze bezpieczeństwo danych i krótszy czas integracji (full statement).

Funkcjonalności dla biznesu w Ardor 2.1.2

Na początku miesiąca Jelurida wypuściła wersję Ardor 2.1.2 z jedną nową funkcjonalnością na testnecie oraz trzema na mainnecie: łatwymi do zintegrowania Lightweight Contracts pozwalającymi uniknąć kosztownej migracji danych (testnet), łatwymi w użyciu Transaction Vouchers eliminujacymi oszustwa przelewowe, natychmiastowymi wymianami kryptowalut przy użyciu Changelly (są one dostępne bezpośrednio z interfejsu Ardor) oraz pięcioma szablonami do hedgowania miesięcznych wydatków na transakcje blockchain, które pozwalają na symultaniczne pokrywanie opłat end userów (full statement).

O firmie Jelurida

Jelurida oferuje przedsiębiorstwom możliwość budowania zdecentralizowanych aplikacji i serwisów przy użyciu technologii Nxt i Ardor. Oferujemy skalowalne rozwiązania proof-of-stake, z unikalną architekturą parent-child chain, zbudowane na pięcioletnim doświadczeniu z technologią blockchain w kontekście programistycznym.

Kontakt dla mediów: Veronica Torras, Marketing oraz Business Development, marketing@jelurida.com