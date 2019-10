Jelurida und Ardor Blockchain tragen zur ITU-Standardisierung in der Distributed Ledger Technologie (DLT) bei.

LUGANO, Schweiz, 2. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Jelurida ist stolz darauf, die Berichte der Focus Group on Applications of Distributed Ledger Technology (FG DLT) der International Telecommunication Union (ITU-T) zu teilen. Ab Januar 2019 steuerte ein Expertenteam aus Jelurida unter der Leitung von Skylar Hurwitz, darunter Lior Yaffe, Alberto Fernandez und Francisco Sarrias, schriftliche Berichtsabschnitte bei und nahm an zahlreichen Kooperationstreffen mit internationalen Interessengruppen aus der Telekommunikations- und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) teil.