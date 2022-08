Jemincare annonce un accord de licence exclusif avec Genentech pour développer et commercialiser un nouveau dégradeur oral des récepteurs des hormones androgènes

SHANGHAI, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Jemincare, une société pharmaceutique chinoise de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu à travers Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., sa filiale en propriété exclusive, un accord de licence mondial exclusif avec Roche (SIX: RO, ROG ;OTCQX: RHHBY) et Genentech, membre du groupe Roche, pour le développement et la commercialisation du JMKX002992, son dégradeur des récepteurs des hormones androgènes.

Selon les termes de l'accord, Genentech se verra accorder une licence exclusive pour développer et commercialiser le dégradeur dans le monde entier, et sera entièrement responsable des coûts de développement et de commercialisation. En contrepartie, Genentech versera à Jemincare un paiement initial de 60 millions de dollars. Jemincare est également en droit de recevoir jusqu'à 590 millions de dollars en paiements supplémentaires à l'atteinte de certains objectifs de développement, réglementaires et commerciaux. Jemincare est aussi en droit de recevoir des redevances échelonnées sur les ventes nettes.

Le JMKX002992 est un nouveau dégradeur oral des récepteurs des hormones androgènes, un vecteur de maladie confirmé dans le cancer de la prostate. Le JMKX002992 a le potentiel de traiter les patients atteints d'un cancer de la prostate ayant développé une résistance aux traitements actuels.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Roche, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, qui offre des solutions innovantes transformatrices dans de grands domaines de la maladie, et Genentech, un leader mondial de l'innovation en oncologie. Nous sommes convaincus que ce partenariat pourrait considérablement améliorer et accélérer le développement et la commercialisation potentielle du JMKX002992 au profit des patients. Il s'agit de notre troisième thérapie innovante en partenariat au niveau mondial. Nous sommes fiers de cette réalisation en seulement quatre ans depuis la création de notre centre de R&D. Jemincare continuera à réaliser son engagement d'offrir aux patients des solutions innovantes », a déclaré M. Hong Liang, président de Jemincare Pharmaceutical Group.

« Le cancer de la prostate reste l'une des principales causes de décès chez les hommes dans le monde », a déclaré James Sabry, responsable mondial de Roche Pharma Partnering. « Certaines formes de cancer de la prostate peuvent être particulièrement difficiles à traiter. Le nouveau dégradeur oral des récepteurs des hormones androgènes de Jemincare viendra compléter nos efforts pour développer de nouvelles options de traitement pour les patients atteints d'un cancer de la prostate avancé. »

À propos de Jemincare

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. est une entreprise pharmaceutique de premier plan en Chine. Fondée en 1999, Jemincare est principalement engagée dans l'industrie pharmaceutique. La société se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques dans ses domaines stratégiques, notamment l'oncologie, la néphrologie, les maladies cérébro-cardiovasculaires, les anti-infectieux, les analgésiques, les maladies respiratoires et la pédiatrie. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. est le centre de R&D de Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Shanghai Jemincare a mis en place une équipe forte d'environ 500 scientifiques répartis dans trois centres d'innovation : le centre d'innovation des petites molécules, le centre d'innovation des produits biologiques et le centre d'innovation technologique. Le JMKX1899 est développé par le Small Molecule Innovation Center qui compte plus de 10 programmes entrant dans la phase de médicament expérimental (IND) ou dans la phase d'activation du nouveau médicament expérimental et 3 programmes entrant dans la phase clinique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.jemincare.com.

