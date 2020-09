Jennifer Lopez trägt personalisierte Erkennungsmarken von Mini Mini Jewels auf verführerischem Bikini-Schnappschuss und erhält 4 Millionen Likes

MMJ ist ein beliebtes Styling-Label von Prominenten und so genannten Tastemakern, darunter Jennifer Lopez, Taylor Swift, Meghan Markle, Mila Kunis, Ashley Benson, Vanessa Hudgens, Reese Witherspoon, Meghan Markle und Emma Stone.

Alle MMJ-Kollektionen zeichnen sich durch ihre exquisite Qualität aus und bestehen aus reinem, 14-karätigem Gold sowie Diamanten, Edelsteinen und Halbedelsteinen. Jedes Schmuckstück wird in sorgfältiger Arbeit in den USA in unserem Atelier in Los Angeles, Kalifornien, gefertigt.

