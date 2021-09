Jesper Brodin, generálny riaditeľ Ingka Group (IKEA), je vymenovaný za nového predsedu kolektívu B Team, ktorý uvádza The New Leadership Playbook a podcast 10x Bolder

NEW YORK, 1. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť B Team oznámila, že za predsedu skupiny bol dnes vymenovaný Jesper Brodin, generálny riaditeľ spoločnosti Ingka Group (IKEA) a člen skupiny B Team.

B Team je kolektívom vedúcich predstaviteľov globálneho obchodu a občianskej spoločnosti, ktorí sa usilujú o zlepšenie obchodných postupov pre blaho ľudí a planéty. Ohlásenie Brodina za predsedu sa uskutočnilo súčasne s vydaním knihy The New Leadership Playbook , zbierky príbehov, postrehov a zdrojov o vedení spoločnosti v 21. storočí. Súčasťou uvedenia je aj séria podcastov 10x Bolder , založená na konverzácii, ktorá skúma, ako lídri zosúlaďujú hodnoty s vplyvom. Tieto príbehy, či už ide o vytváranie príležitostí pre utečencov, zavádzanie postupov „otvoreného prenájmu" alebo o vyberanie hláv štátov smerom k vyššej ambícii a akciám v oblasti klímy, ponúkajú úprimnosť, inšpiráciu a poznatky pre súčasných aj začínajúcich vedúcich pracovníkov.

Odchádzajúci predseda a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman povedal: „Neviem si predstaviť nikoho lepšieho, kto by prevzal opraty, ako Jespera. Je odvážny, netrpezlivý a inkluzívny líder, čo je presne to, čo v tomto kritickom desaťročí potrebujeme. Bolo pre mňa obrovskou výsadou pomôcť viesť B Team a podnecovať riaditeľov globálnych firiem k vízii zdieľanej prosperity na zdravej planéte. Rovnako ako všetci musíme teraz zintenzívniť svoje úsilie o budovanie prosperujúcich a inkluzívnych spoločností, ktoré nikoho nevynechávajú. "

Brodinova kariéra v IKEA sa začala v roku 1995 nákupom. Do funkcie generálneho riaditeľa skupiny Ingka nastupil v roku 2017. Pod vedením Brodina sa spoločnosť zaviazala investovať 4 miliardy eur do obnoviteľných zdrojov energie, realizovať programy začleňovania utečencov na 30 trhoch, dosiahnuť takmer rodovú rovnováhu v riadení a ďalšie. Ambíciou spoločnosti IKEA je stať sa do roku 2030 pozitívnou z hľadiska klímy, znížiť viac emisií skleníkových plynov, ako emituje celkový hodnotový reťazec, a to, čo spoločnosť a jej tím v tejto súvislosti robia, je uvedené ako jeden z príbehov o vedení v The New Leadership Playbook .

Dnešok, viac ako kedykoľvek v minulosti, považuje Brodin za vhodný čas na uvedenie týchto poznatkov do praxe. „Je mi skutočnou cťou spolupracovať s týmto tímom lídrov a byť hlasom pre to, čo je dôležité pre ľudí a planétu. Spolu máme obrovskú zodpovednosť a príležitosť ovplyvniť a viesť prechod do budúcnosti s nulovou čistou hodnotou, kde budú všetci víťazom," hovorí Brodin.

Od svojho začiatku v roku 2013 vyzýva B Team lídrov, aby zintenzívnili a prijali naliehavú potrebu konať odvážne voči ľuďom a planéte. Ako kolektív bol v popredí pokroku v oblasti čistej nulovej budúcnosti, 100% ľudských pracovísk a lepšej správy spoločností a globálnej správy.

Brodin berie opraty tímu B Team v rozhodujúcom momente histórie, pretože svet zápasí so vzájomne závislými krízami COVID-19, klimatickými zmenami, nerovnosťou a znižujúcou sa dôverou v inštitúcie. A keďže výzvy na obnovu hospodárstva sú stále hlasnejšie, jeho vymenovanie potvrdzuje potrebu radikálnej spolupráce medzi podnikateľskou sférou, vládou a občianskou spoločnosťou, aby sa táto vízia stala skutočnosťou.

"Jesper demonštruje hodnotové a statočné vedenie, ktoré si toto 'desaťročie činnosti' vyžaduje. Vie, ako vybudovať medzisektorové koalície potrebné na to, aby priniesli pozitívnu budúcnosť ľuďom i planéte," uviedla generálna riaditeľka B Team Halla Tómasdóttir. „Sme nadšení, že bude predsedať rade B Team, a tešíme sa na spoluprácu, aby sme urýchlili ekonomický a sociálny reset, ktorý teraz potrebujeme."

Viac sa dozviete na Bteam.org .

O kolektíve B TEAM

B Team je globálnym kolektívom lídrov v oblasti obchodu a občianskej spoločnosti, ktorí pracujú na vytváraní nových noriem vedenia spoločnosti v súčasnosti a na lepších zajtrajškoch. Títo lídri spoločne zodpovedajú sebe a svojim rovesníkom za nový spôsob podnikania - taký, ktorý meria úspech nielen finančnou výkonnosťou, ale aj zdravím ľudí a našej planéty - v prospech budúcich generácií.

