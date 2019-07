Jessica Fernanda modelo e digital Influêncer aposta alto no mercado da moda.

Essa ideia surgiu após perceber que sua influência nas mídias sociais como modelo fotográfica e digital influencer, poderia virar um negócio ainda mais rentável, Jessica foi amadurecendo essa ideia e resolveu entrar de cabeça no mercado da moda não só como modelo e sim como uma empresária de sucesso, após estudar muito sobre o mercado, sabendo sempre o que está em alta e de olho nas novidades ela criou a marca Jhess Closet que é totalmente focada na moda feminina, trazendo o que tem de mais novo no mercado.

Agregando valor

É justamente nesse movimento que grandes marcas conseguem se posicionar e mostrar o porquê do preço de seus produtos. "Uma marca renomada e que segue os lançamentos do mercado consegue ir muito além do monetário: o cliente que adquire um produto que oferecerá uma experiência sensorial e satisfatória", diz Jéssica.

Exclusividade

Estar por dentro de todas as novidades do mercado da moda é essencial para o sucesso de uma marca, porém, é preciso reproduzi-lo de maneira única. "Nós sempre buscamos inspiração nas grifes, porém, no momento de desenvolvimento das peças, trazemos um conceito totalmente novo. "As pessoas são individuais. Cada mulher e cada corpo merece um cuidado. É por isso que possuímos uma grande versatilidade de peças: queremos que todas se sintam bem e livres".

