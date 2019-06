Jessica Mota, digital influencer e empresa se destacam na Internet

SÃO PAULO, 7 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Jéssica Mota aos 28 anos é mãe de gêmeos, esposa, digital Influencer e empresária. Conhecida por muitos como "a Rainha do Açaí", Jéssica Mota vem ganhando espaço também como digital influencer.

Hoje, próximo a completar 1 milhão de seguidores a empresária de 28 anos comanda uma das maiores indústrias de açaí do Brasil, a Açaí Sabor do Norte. Entre a vida de mãe e empresária ela destina o pouco do seu tempo que resta para as redes sociais, onde, está em ascendência no mercado digital.