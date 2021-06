JetClub uzyskuje od władz maltańskich certyfikat przewoźnika lotniczego

Vishal Hiremath, dyrektor generalny i założyciel JetClub, powiedział: „Przez ostatnie 12 miesięcy opracowywaliśmy procesy, które spełnią rygorystyczne standardy bezpieczeństwa wyznaczone dla posiadaczy komercyjnego certyfikatu AOC. Jego uzyskanie potwierdza, że jako operator spełniliśmy, a nawet wykroczyliśmy poza wyjątkowo wysokie standardy operacyjne ustanowione przez władze maltańskie i unijne. To sprawia, że uzyskanie certyfikatu AOC jest dla JetClub kamieniem milowym".

Charles Pace, dyrektor generalny ds. lotnictwa cywilnego w Transport Malta CAD, dodał: „Aby uzyskać certyfikat AOC, operator musi spełnić wysokie standardy regulacyjne, bezpieczeństwa i operacyjne. Kandydaci przechodzą przez rygorystyczny proces, aby wykazać, że będą w stanie prowadzić bezpieczną działalność w zakresie komercyjnych usług lotniczych. Jesteśmy dumni, że JetClub jest częścią maltańskiego i europejskiego ekosystemu lotniczego".

Podczas wydawania certyfikatów AOC TM-CAD poszukuje wykwalifikowanego, doświadczonego personelu zajmującego kluczowe stanowiska w firmie, który może wykazać się udokumentowanymi zdolnościami operacyjnymi, standardami bezpieczeństwa i nadzoru nad konserwacją. Malta jest wysoko ceniona za stosowanie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz za posiadanie profesjonalnego organu transportowego i kompetentnego personelu, który tworzy przyjazne dla lotnictwa środowisko.

Spółka JetClub i jej siostrzana firma Jet It działająca na terenie USA to najwięksi na świecie operatorzy samolotów HondaJet. Spółka rozpoczęła działalność w Europie po dwóch latach szybkiej ekspansji na terenie USA. JetClub stara się zaspokoić potrzeby firm i osób prywatnych, które poszukują bardziej efektywnego, tańszego i przejrzystego podejścia do posiadania samolotu.

Po pomyślnym wejściu na rynek amerykański i europejski JetClub planuje dalszą ekspansję, dążąc do zaoferowania analogicznego poziomu dostępności i najwyższej jakości usług klientom na całym świecie.

JetClub :

JetClub jest innowacyjną firmą z branży lotnictwa biznesowego opartą na modelu współwłasności, która oferuje swoim członkom przystępne cenowo i przejrzyste rozwiązanie w zakresie prywatnych podróży. Członkowie zyskują elastyczność i wygodę, jaka wiąże się z posiadaniem biznesowego odrzutowca, jednocześnie bez konieczności mierzenia się z typowymi problemami i kosztami administracyjnymi i eksploatacyjnymi. JetClub posiada dedykowany zespół ds. operacji lotniczych, który zajmuje się szkoleniem pilotów, konserwacją, logistyką i operacjami międzynarodowymi. Światowej klasy zespół concierge zarządza wszystkimi szczegółami podróży i zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę. JetClub planuje docelowo działać na terenie Europie, Azji, Azji Południowej i Ameryki Południowej.

