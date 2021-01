JETRO Kyoto kündigt Kyoto Virtual Design Messe gemeinsam mit dem Konkai-Komyoji Tempel an

3D-Fotos wurden am Ausstellungsort Konkai Komyoji Tempel gemacht, wo die Produkte von 45 Firmen aus Kyoto ausgestellt sind. Besucher aus der ganzen Welt können Produkte auf der Website auswählen, während sie das Herbstlaub und die Kultur von Kyoto genießen. Auch ausländische Käufer können B2B-Meetings über das Eventhub-System arrangieren.

JETRO Kyoto wird auch eine virtuelle Tour organisieren, um eine Fabrik für das Textildesign Kyo Kanoko Shibori zu besuchen, das von der japanischen Regierung am 9. Februar 2021 zum traditionellen Handwerk ernannt wurde.

„Aufgrund von COVID-19 ist es derzeit schwierig, ausländische Käufer nach Kyoto einzuladen. Auf diesem virtuellen Ausstellungsgelände können Besucher jedoch den schönen Herbst genießen, der die schönste Jahreszeit in Kyoto ist, und zudem ausgezeichnete Designprodukte aus Kyoto finden. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch in Kyoto", sagte Naofumi MAKINO, Chief Director, JETRO Kyoto.

Name: Kyoto Virtual Design Messe mit Konkai-Komyoji Tempel

Datum und Uhrzeit:

Eröffnung des virtuellen Ausstellungsortes 27. Januar 2021

B2B Business Meetings 1.-19. Februar 2021

Standort: Online

Virtueller Ausstellungsort

Veranstaltungs-Einführungsseite

Mehr über JETRO:

JETRO oder auch Japan External Trade Organization ist eine regierungsnahe Organisation, die sich für den gegenseitigen Handel und Investitionen zwischen Japan und dem Rest der Welt einsetzt. Sie wurde ursprünglich 1958 gegründet, um japanische Exporte ins Ausland zu fördern, dann hat sich der Schwerpunkt von JETRO im 21. Jahrhundert zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in Japan verlagert und kleinen bis mittelgroßen japanischen Unternehmen geholfen, ihr globales Exportpotenzial zu maximieren. JETRO verfügt über 76 Auslandsbüros in 55 Ländern weltweit sowie 48 Büros in Japan, darunter das Kyoto-Büro.

