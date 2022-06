JetSynthesys anuncia que Jetapult sale de la clandestinidad con su primera adquisición

Jetapult estará dirigido por Sharan Tulsiani, cuya experiencia previa incluye la dirección de Gaming en Google Play Asia - India y los mercados ANZ, junto con su renombrado Indie Games Accelerator (IGA). Además de Tulsiani, el equipo de Jetapult cuenta con Yash Baid y Mangesh Anaokar. Mientras que Yash fue anteriormente director y jefe de investigación en 3one4 Capital y socio de 256 Network, Mangesh tiene una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones e inversiones, habiendo dirigido inversiones y gestión de carteras en Bennett, Coleman and Co. El equipo se ve reforzado por veteranos expertos de la industria y asesores como Ryo Shima (ex-COO GREE), James Cho (ex- Blizzard, Bethesda, Zynga) junto con Angelo Lobo, (Ex-Director, Zynga), Dennis Sullivan (Ex-Wargaming) y Hyunsu Bang (Ex-GREE).