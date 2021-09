Jeu de combat en 2D « Melty Blood: Type Lumina » : les précommandes sont désormais disponibles pour la version numérique. Présentation des personnages et vidéos du gameplay

2. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Standard Edition

Prix : 49,99 USD/49,99 EUR

Précommandes disponibles

Standard Edition Preorder

PlayStation®4https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-MBTL000000000000

Nintendo Switch™ https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-2031174.html

Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9nx4g02hn7ms

Deluxe Edition Preorder

PlayStation®4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-1922957889877272

Nintendo Switch™ https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-Deluxe-Edition-2031463.html

Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9pbkjmbm9qm1

* Aucune préc-ommande ne sera disponible pour Steam. Veuillez attendre la date de sortie.

*Nintendo Switch™ : si votre région n'est pas répertoriée sur le site officiel, veuillez consulter le Nintendo e-Shop sur votre Nintendo Switch™.

Personnages et aperçus de combats

Des vidéos présentant les combats, les mouvements spéciaux et les voix du jeu pour 8 personnages seront disponibles.

Les nouvelles vidéos seront liées sur le compte Twitter officiel (https://twitter.com/MB_LUMINA).

Shiki Tohno : https://youtu.be/ntDXsbInCBs

Pendant le combat, il enlève ses lunettes pour utiliser ses yeux mystiques de perception de la mort (Mystic Eyes of Death Perception). Cette capacité et son couteau sont ses armes principales. Un personnage standard avec un ensemble de compétences simples et faciles à utiliser, spécialisé dans le combat rapproché.

Arcueid Brunestud :https://youtu.be/rsAfzYB8EAY

Elle utilise principalement ses capacités d'Originel dans les combats. Une combattante de proximité facile à utiliser et puissante, capable de se précipiter et d'écraser ses adversaires.

Ciel : https://youtu.be/MBCbpOwcNFM

Un combattant bien équilibré capable d'attaquer à longue distance avec une variété de projectiles, ainsi que des prouesses physiques qui excellent en combat rapproché.

Akiha Tohno : https://youtu.be/-HJpHiPqt1U

Ce personnage se prête à un style de jeu où elle coince ses adversaires grâce à des attaques spéciales qui ont une large zone d'attaque et des attaques régulières faciles à utiliser.

Kouma Kishima : https://youtu.be/MU4BCq07XVo

Excellant en combat rapproché, il possède une super armure qui lui permet d'attaquer tout en résistant aux attaques de son adversaire. Avec sa super armure, il n'a rien à craindre de ses adversaires et peut tout mettre en œuvre pour attaquer.

Hisui & Kohaku : https://youtu.be/orN3wFEPSNY

Hisui : https://www.youtube.com/watch?v=NZfjoJquHvw

Une combattante technique avec une variété de projectiles et de pièges qui excelle également dans les attaques rapides. Ce personnage utilise pleinement ses capacités de ménagère (?), utilisant des outils de cuisine et de nettoyage, et même des meubles pour attaquer ses adversaires.

Kohaku : https://www.youtube.com/watch?v=DWlIZRjCe-E

Une combattante rusée qui excelle dans les combats à moyenne et longue distance grâce à ses attaques et pièges de grande portée. En balançant son balai de bambou et en tirant l'épée qui s'y cache, le style de combat unique et varié de ce personnage le rend très agréable à jouer.

Miyako Arima : https://youtu.be/Qt62IWYEIZo Une combattante de proximité petite, mais forte et rapide avec une puissance explosive. Ce qui lui manque en termes de portée, elle le compense par des méthodes abondantes pour briser les défenses de ses adversaires.

Noel rejoint la bataille en tant que personnage !

Noel se joint à la bataille en tant que nouveau personnage pour la première fois dans la série Melty Blood. Ce personnage se spécialise dans le combat de milieu de gamme en utilisant sa grande arme pour coincer les adversaires.

* L'édition en coffret ne sera pas disponible à la vente en dehors du Japon.

* Les combats multiplateformes entre PlayStation®4/Nintendo Switch™/Xbox One/Steam ne sont pas pris en charge.

* Veuillez noter que le contenu et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

