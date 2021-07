Jeux olympiques de Tokyo 2020 - Aperçu du saut d'obstacles

Comment le format du concours complet sans score comptabilisé va-t-il jouer dans la course aux médailles par équipe ? Et y a-t-il quelqu'un pour faire obstacle au binôme qui a décroché l'argent en individuel mixte aux sports équestres mondiaux FEI en 2018 et le titre européen en individuel mixte un an plus tard - Martin Fuchs et son super-cheval Clooney - lorsqu'il s'agit de l'or en individuel mixte ?

Avec si peu d'occasions de concours complet par équipes mixte à l'approche de ces Jeux, il est difficile de faire des prédictions, Mais si l'on se fie aux Coupes des Nations de Division 1 qui ont eu lieu le mois dernier, les pays en forme sont la Suède, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Au total, 75 athlètes poursuivront leurs rêves individuels lorsque l'action commencera à Baji Koen le 3 août, et des athlètes de 19 pays donneront tout ce qu'ils ont quand la compétition par équipes mixte sera lancée le 6 août. Ce sera une période fascinante de quatre jours de sports équestres olympiques.

L'équipe de France est la championne en titre après avoir décroché l'or pour la deuxième fois de l'histoire olympique à Rio 2016. Pénélope Leprevost est le seul membre de cette équipe victorieuse à s'aligner à nouveau à Tokyo 2020, où elle sera rejointe par Mathieu Billot et Nicolas Delmotte. La médaille d'argent est revenue aux États-Unis il y a cinq ans, tandis que l'Allemagne s'est imposée au terme d'un barrage passionnant contre le Canada pour le bronze.

Le roi du come-back Nick Skelton a remporté le premier titre olympique en individuel mixte de la Grande-Bretagne à Rio avec Big Star, un exploit phénoménal et émouvant pour cet homme de 58 ans qui s'était brisé le cou dans une chute 16 ans plus tôt. L'argent est allé au Suédois Peder Fredricson et au brillant All In, et ce binôme, qui a remporté l'or en individuel mixte européen en 2017, sera rejoint par Malin Baryard-Johnson (Indiana) et Henrik von Eckermann (King Edward) à Tokyo.

Les Britanniques ont deux membres de l'équipe mixte qui ont obtenu l'or olympique pour leur pays pour la première fois en 60 ans à Londres en 2012, et Scott Brash (Hello Jefferson) et Ben Maher (Explosion W) sont également prêts à se battre pour les médailles individuelles mixtes.

