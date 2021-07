JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Dressage, 4ème jour

Tout ce qui concerne les Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été un voyage dans l'inconnu. Mais un certain retour à la normalité, combiné avec un bel esprit sportif, a eu lieu lorsque l'Allemande Jessica von Bredow-Werndl a remporté la médaille d'or en dressage individuel avec sa belle jument TSF Dalera au centre équestre Baji Koen ce soir. Sa compatriote Isabell Werth a dû se contenter de l'argent et la Britannique Charlotte Dujardin a remporté la médaille de bronze. C'était la fin parfaite après quatre fabuleuses journées de compétition pour cette première des trois disciplines équestres olympiques.

La nouvelle championne a toujours été sur le devant de la scène, réalisant le plus gros score durant le Grand Prix d'ouverture, puis établissant un nouveau record olympique durant le Grand Prix spécial d'hier lui permettant de remporter la médaille pour son équipe et son pays. Ce soir, elle a réalisé une nouvelle performance qui dégageait une telle classe et une telle élégance qu'une fois qu'elle a quitté l'arène, avec un score de 91.732 au tableau, il semblait impossible de la battre.

Une légende de longue date

Werth est une légende de longue date, avec plus de championnats et de médailles olympiques dans son armoire à trophées que tout autre athlète équestre. Elle n'a pas pour habitude de jouer les seconds rôles face à ses propres coéquipiers et, avec sa jument préférée Bella Rose, elle a réalisé l'une de ses performances typiquement envoûtantes, qui a tenu les spectateurs en haleine à chaque mouvement. Cependant, lorsque sa note de 89.675 a été affichée, Von Bredow-Werndl a éclaté en sanglots et s'est enfuie vers les écuries, submergée par la possibilité que l'or olympique soit désormais à sa portée.

L'avant-dernière à concourir était la double championne olympique, la Britannique Charlotte Dujardin, mais pas avec la superstar Valegro, désormais à la retraite, avec laquelle elle a dominé le sport ces dernières années. À la place, elle a concouru avec un jeune hongre de 10 ans sans aucune expérience. Le petit alezan de Dujardin, Gio, n'avait auparavant participé qu'à un seul concours international, à Hagen en Allemagne en avril. Sans se douter du niveau d'exposition auquel il serait confronté, le petit alezan a tout donné pour un score de 88.543, qui lui a valu la médaille de bronze.

Seule la dernière des cavalières allemandes, Dorothee Schneider, aurait pu changer la donne sur le podium et, dans des circonstances normales, elle aurait pu s'assurer qu'il soit entièrement allemand. Or, cela n'a pas eu lieu car son cheval, Showtime, n'était pas en forme.

