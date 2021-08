Jeux olympiques de Tokyo 2020 - Dressage du concours complet d'équitation, jour 2

TOKYO, 1er août 2021 Le classement olympique est bouleversé avant les épreuves de cross-country du concours complet

par Louise Parkes

Le classement a commencé à prendre une tournure un peu plus familière après la session finale du dressage du concours complet, qui s'est tenue aujourd'hui à Baji Koen dans le cadre des jeux olympiques de Tokyo 2020. Le Royaume-Uni reste en tête mais désormais, l'équipe allemande est en deuxième position et devance la Nouvelle Zélande, en troisième position. Le Japon, le pays organisateur, occupe brillamment la quatrième place et abordera demain la phase de cross-country.

Un résultat exceptionnel de 21,10 du double champion du monde tenant du titre, Michael Jung, a hissé l'Allemagne de la cinquième place le jour précédent à la deuxième place, à un peu plus de deux points derrière les britanniques, dont la position en haut du classement s'est trouvée renforcée par un splendide test de Tom McEwen et Toledo de Kerser avec un résultat de 28,90.

Michael Jung s'est dit très heureux de la performance de son hongre, Chipmunk, âgé de 13 ans. « Aujourd'hui, nous avons parfaitement fonctionné ensemble, tout s'est passé comme je le souhaitais. Depuis les Championnats d'Europe de 2019, j'ai eu plus de temps pour m'entraîner avec lui. Nous avons mis à profit un long hiver pour nous entraîner plus et avons participé à un plus grand nombre de compétitions cette année. Tout se passe donc bien mieux », a-t-il déclaré.

Il ne s'en est peut-être pas rendu compte mais ses performances ont été suivies avec attention par un membre du CIO, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le Prince s'est en effet rendu au parc équestre aujourd'hui afin d'assister à certains dressages du concours complet, et notamment au début de la prestation de Michael Jung, qui défendait son titre olympique. Après la cérémonie du thé japonaise traditionnelle qui s'est tenue dans le lounge de la famille olympique et à laquelle a également assisté Ingmar De Vos, président de la FEI et membre du CIO, le Prince a eu droit à une visite complète des installations, notamment des étables et de la clinique vétérinaire sur site.

Un bond en avant

En parallèle, le numéro deux mondial, Tim Price, a permis à la Nouvelle-Zélande de faire un véritable bond en avant. De la sixième place, l'équipe néo-zélandaise est passée à la troisième place du classement. Son résultat de 25,60 avec Vitali a permis de classer son équipe – qui compte parmi ses membres son épouse, Jonelle – sur un décompte de 86,40, à exactement six points de pénalité derrière l'Allemagne et à un peu plus de huit points de la pôle position.

Si la Suède s'est effondrée, passant de la deuxième position la veille à la cinquième place, l'Australie a, quant à elle, a été propulsée vers le haut du classement grâce au parcours classique du concurrent le plus ancien du concours complet de ces jeux olympiques. Andrew Hoy (62) et Vassily de Lassos ont obtenu un résultat de 29,60 et tous les résultats inférieurs à 30 se sont avérés déterminants.

À la fin de la phase de dressage, qui a eu lieu aujourd'hui, Oliver Townend du Royaume-Uni était en deuxième position, en lice pour la médaille d'argent, talonnant Michael Jung, qui vise sa troisième médaille d'or consécutive en individuel.

RÉSULTATS ICI

LIRE LE RAPPORT COMPLET ICI

