Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Dressage Jour 1

Le Grand Prix se poursuit demain avec 30 autres combinaisons cheval-cavalier. Et si Dorothee Schneider (Showtime) et Isabell Werth (Bella Rose) parviennent à s'approcher du score réalisé par leur compatriote von Bredow-Werndl, l'Allemagne sera en passe de remporter le titre olympique de dressage par équipe pour la quatorzième fois.

La compétition étant divisée en six groupes au total, et trois de ces groupes ayant leur tour aujourd'hui, ce sont les Britanniques Charlotte Fry et Everdale qui ont établi le premier score cible en affichant 77.096 pour prendre la tête du Groupe A. Mais seules deux athlètes ont obtenu des notes supérieures à 80 %, et la Danoise Cathrine Dufour a été la première d'entre elles en mettant 81.056 au tableau avec Bohemian pour prendre le contrôle complet du Groupe B.

« Il était important pour moi de lui donner un très bon feeling sur le ring aujourd'hui », a déclaré Dufour. Je ne voulais pas trop pousser parce que je voulais qu'il soit à l'aise. Et même s'il n'y a pas de public, il y a une vibration dans l'arène et ils peuvent la sentir ! »

Une grande partie de ses succès précédents ont été obtenus avec la petite Cassidy qui l'a portée à travers les niveaux Junior et Jeune Cavalier jusqu'au triple-bronze aux Championnats d'Europe Senior à Göteborg (SWE) en 2017 et au bronze à nouveau dans le Grand Prix Spécial aux Européens de Rotterdam (NED) en 2019. Ce soir, elle a admis qu'elle se sentait un peu coupable d'avoir laissé le hongre de 18 ans à la maison et d'avoir emmené Bohemian, 11 ans, à Tokyo.

Pendant ce temps, le score de 78.649 d'Edward Gal l'a laissé deuxième du groupe B et a donné aux Pays-Bas une base solide sur laquelle construire leur défi en équipe. Son étalon noir, Total US, âgé de neuf ans seulement, est un fils de Totilas qui, avec Gal à bord, a mis le feu au monde du dressage il y a dix ans.

