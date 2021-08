JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Finale individuelle du saut d'obstacles

« Cela ne semble pas réel. Je pense que je m'en rendrai compte ce soir ou demain au réveil », a déclaré l'athlète de 38 ans.

Avec Explosion W, 12 ans, il était déjà en tête du peloton après le concours de qualification d'hier, ce qui lui a permis de bénéficier du meilleur tirage au sort lors du premier tour de ce soir. Le suédois Peder Fredricson a dû se contenter de l'argent avec All In pour leurs deuxièmes Jeux olympiques consécutifs, tandis que le néerlandais Maikel van der Vleuten et Beauville Z ont remporté le bronze.

Barrage

Le concepteur du parcours, l'Espagnol Santiago Varela, s'est surpassé une fois de plus avec une piste de premier tour qui a mis à l'épreuve le courage, l'envergure et la vitesse. Six des 30 partants, dont trois Suédois, se sont qualifiés pour le barrage.

Le président du CIO, Thomas Bach, faisait partie d'un certain nombre de dignitaires du CIO présents sur le parc équestre ce soir, et il a été très heureux d'assister au barrage depuis la tribune des athlètes.

Les six chevaux ont à nouveau sauté sans faute, et lorsque l'éclaireur Daisuke Fukushima a franchi la ligne avec Chanyon en 43,76 secondes pour établir le premier objectif, ce fut un grand moment pour le sport au Japon. La suédoise Malin Baryard-Johnsson était la suivante avec sa fougueuse jument Indiana, qui a franchi la poutre trois secondes plus vite, mais son compatriote Peder Fredricson a élevé la barre à un tout autre niveau avec une course magnifiquement exécutée qui lui a fait franchir la ligne avec All In en 38,02 secondes.

Tous les yeux étaient tournés vers Maher, qui était le prochain à partir. Le quadruple champion olympique, qui a remporté l'or par équipe aux Jeux olympiques de Londres en 2012, est un concurrent redoutable, et avec Explosion W, il est dans une classe à part. Il savait que les attentes étaient élevées mais il a fait preuve d'une détermination sans faille et son brillant hongre de 12 ans l'a ramené à la maison en 37,85 secondes, ce qui ne semblait pas possible à battre.

Dernier des suédois, Henrik von Eckermann a donné le meilleur de lui-même avec King Edward qui a arrêté le chrono en 39,71 secondes. Le Néerlandais Maikel van der Vleuten est parti la mâchoire bien serrée et a ramené Beauville Z à la maison en 38,90 secondes, l'écartant ainsi du podium.

L'or de Maher est la cinquième médaille équestre de la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, et seulement la deuxième médaille d'or individuelle de son pays depuis que le saut a rejoint les Jeux olympiques en 1900. Son compatriote Nick Skelton a été le premier à remporter l'or en individuel pour la Grande-Bretagne en régnant en maître il y a cinq ans au Brésil.

