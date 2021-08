JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Finale par équipe et individuelle de concours complet

Les Britanniques Oliver Townend, Laura Collett et Tom McEwen se sont illustrés en remportant l'or par équipe en concours complet aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au parc équestre de Baji Koen. C'est le quatrième titre par équipe de leur pays, mais l'attente a été très longue depuis que Richard Meade, Mary Gordon-Watson, Bridget Parker et Mark Phillips sont montés sur la plus haute marche du podium, il y a 49 ans, à Munich, en 1972. L'Australie a remporté l'argent ce soir, tandis que la France, championne en titre, a décroché le bronze.

L'Allemande Julia Krajewski est entrée dans l'histoire de l'équitation en devenant la toute première athlète féminine à remporter le titre olympique au concours complet en individuel. Lors de la dernière édition des Jeux de Tokyo, en 1964, l'Américaine Lana du Pont avait été la première femme à participer à l'épreuve de trois jours. Il semble donc que les premières femmes et les Jeux olympiques de Tokyo soient intrinsèquement liés.

Dans la lutte pour les places restantes du podium en individuel, le Britannique Tom McEwen a remporté l'argent, tandis que l'Australien Andrew Hoy a décroché le bronze. Le résultat de Hoy n'est rien moins que sensationnel, car le triple médaillé d'or par équipe affiche un record impressionnant de participation à huit Jeux olympiques, depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. Il n'avait alors que 25 ans, et aujourd'hui, à 62 ans, il est plus compétitif que jamais.

Par équipe

Tom McEwen a ouvert la voie à la victoire de l'équipe britannique en réalisant un superbe tour avec Toledo de Kresker sur la première des pistes magnifiquement décorées de Santiago Varela ce soir. Cependant, sa coéquipière Laura Collett a eu un moment de frayeur lorsque London 52 a failli au bac à eau de la quatrième barrière et a éparpillé des poteaux partout avant de retrouver son équilibre.

En individuel

La finale en individuel était vraiment passionnante, car les 25 premiers se sont affrontés. Le Japonais Kazuma Tomoto n'a enregistré que 0,4 point de pénalité lorsqu'il s'est retrouvé septième et dernier pour accompagner la jolie Vinci de la Vigne, et lorsque le Français Christopher Six a commis une faute lors de la dernière combinaison du triple sur le nouveau parcours, Tomoto a commencé à remonter dans le classement.

Le hongre bai de Colletts a laissé les deux dernières barrières sur le sol, mais lorsque Hoy a suivi avec un sans-faute, les trois premiers n'avaient absolument aucun répit. La dernière en lice, Krajewski aurait pu être complètement submergée, mais elle a gardé son sang-froid pour réaliser un fabuleux tour avec la jument qu'elle appelle Mandy. Elle monte sur la plus haute marche du podium et entre dans l'histoire de l'équitation, devant McEwen et Hoy en argent et en bronze.

