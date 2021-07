Jeux olympiques de Tokyo 2020 - Inspection des chevaux du concours complet

La réserve polonaise composée de Jan Kaminski et Jard a été appelée car le hongre de Pawel Spisak, Banderas, n'est pas passé. Pendant ce temps, Castle Larchfield Purdy, présenté par Lauren Billys de Porto Rico, a été envoyé au box d'attente mais a ensuite été déclaré apte à concourir. La Canadienne Jessica Phoenix n'a pas présenté son hongre Pavarotti, de sorte que le nombre de partants dans la phase d'ouverture du dressage a été réduit de 65 à 63.

Premier

La première à entrer dans l'arène demain matin à 8h30, heure locale, sera la Thaïlandaise Arinadtha Chavatanont avec Boleybawn Prince. Le duo faisait partie de l'équipe médaillée de bronze aux Jeux asiatiques de Jakarta, en Indonésie, en 2018. C'est un moment historique car la Thaïlande et la Chine présentent toutes deux une équipe olympique de concours complet pour la toute première fois.

Le tout premier athlète de concours complet à représenter Hong Kong, Thomas Heffernan Ho, qui sera monté sur l'étalon Tayberry, fera également sa marque et sera élégamment habillé ce matin.

Il y aura deux séances de dressage demain et une autre samedi matin avant que les chevaux ne soient transportés à Sea Forest dans la baie de Tokyo où la phase de cross-country aura lieu tôt dimanche matin. Ils retourneront à Baji Koen dans l'après-midi et, lundi, la phase finale de saut d'obstacles décidera des médailles par équipe et individuelles.

Nouveau test

Un tout nouveau test de dressage olympique sera exécutée pour la toute première fois, et le numéro un mondial Oliver Townend sera le deuxième à partir demain matin avec Ballaghmor Class. Le cavalier britannique tentera de mettre le plus de pression possible sur le double champion individuel en titre, l'Allemand Michael Jung, qui sera l'avant-dernier à partir samedi matin avec Chipmunk. La France défendra le titre par équipe.

Il y a un écart de 40 ans entre l'athlète le plus âgé du peloton, l'Australien Andrew Hoy, 62 ans, et la plus jeune, l'Autrichienne Lea Siegl, 22 ans.

