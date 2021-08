JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Qualification des équipes de saut d'obstacles

Fredricson et All In, 15 ans, ont un parcours incroyable. Ils avaient été irréprochables pour décrocher la médaille d'argent en individuel mixte aux Jeux olympiques de Rio 2016 et ils l'ont été une fois de plus, ici à Tokyo, mercredi soir.

Ce sera une toute nouvelle compétition lorsque l'action reprendra dans la finale par équipes mixte de demain, où les 10 meilleures équipes de la qualification de ce soir s'affronteront une fois de plus, toutes partant avec un score de zéro. Mais les Suédois semblent très confiants avant cette épreuve de force dans laquelle ils seront confrontés à la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil et les Pays-Bas.

Des sorties spectaculaires

Un certain nombre de pays ont fait une sortie spectaculaire, notamment le Japon. Daisuke Fukushima et Chanyon, qui ont terminé sixièmes en individuel, ont commis huit fautes tandis qu'ils étaient les premiers à concourir pour le pays hôte. Malheureusement, le retrait de Koki Saito et Chilensky ont anéanti leurs chances.

Puis le pionnier irlandais Shane Sweetnam et Alejandro sont tombés à la verticale du plateau d'eau à l'obstacle 10. Ils ont quitté l'arène indemnes, mais Sweetnam était déçu pour son équipe et par le cheval qui est habituellement si fiable.

Lors de la deuxième rotation, le cavalier israélien Teddy Vlock a fait une chute sur l'oxer liverpool précédent. Sa jument de 11 ans avait déjà refusé de sauter le deuxième obstacle et en avait fait tomber deux en cours de route. Vlock a été examiné par des médecins après être sorti de l'arène et a été autorisé à rentrer à son hôtel, mais sachant désormais que son pays ne pouvait plus prétendre aux médailles.

De l'autre côté du spectre, les Suédois ont réalisé l'épreuve avec une facilité déconcertante. Les Belges et les Allemands semblaient également très à l'aise.

La Suisse a terminé avec 10 points au tableau, les États-Unis avec 13, les champions en titre français avec 15 et la Grande-Bretagne avec 17. Les trois dernières équipes à se qualifier étaient le Brésil avec 25 fautes, les Pays-Bas avec 26 et l'Argentine avec 27, excluant ainsi l'Égypte d'atteindre le top 10.

Les champions olympiques de l'épreuve de l'épreuve de saut d'obstacles par équipes mixte ne vont pas tarder à être couronnés.

