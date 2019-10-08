加州大学洛杉矶分校医疗中心与少年湖人队宣布在上海举办篮球训练营

作为湖人队的官方比赛健康提供方，加州大学洛杉矶分校医疗中心很自豪能够参与此次充满乐趣的活动的协调与举办。此项合作为加州大学洛杉矶分校医疗中心带来了机会，在对青少年发展至关重要的健康、健身和终身健康技能方面继续努力。

加州大学洛杉矶分校医疗中心总裁、UCLA Hospital System首席执行官Johnese Spisso表示："在加州大学洛杉矶分校医疗中心，我们为自己是世界上最全面、最先进的医疗保健系统之一而感到自豪。能够为洛杉矶、美国乃至全世界的患者提供领先的循证医疗，我们感到特别荣幸。"

竞技性练习将包括运球接力、上篮接力和点球，所有球员均有机会投篮并赢取奖品。这些练习旨在鼓励运动员的个人技能发展和团队合作。NBA传奇球星将在中心球场与所有参与球员拍一张合照，每位参与球员均将获得加州大学洛杉矶分校医疗中心/湖人队独家联合品牌礼包。

加州大学洛杉矶分校医疗中心相信，体育和健身有着培养团队协作态度和团结社区的力量。通过此次篮球训练营，加州大学洛杉矶分校医疗中心可进一步拓展服务范围，并力求促进中国和南加州之间社区的积极关系。

加州大学洛杉矶分校医疗中心简介

60多年来，加州大学洛杉矶分校医疗中心一直致力于为洛杉矶和全世界的患者提供最佳医疗服务和最新医学技术。加州大学洛杉矶分校医疗中心的医生在复杂疾病诊断和治疗方面是全球领导者。该中心的医院一直被《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)评为全美最佳医院之一。加州大学洛杉矶分校医疗中心在生物医学研究方面处于领先地位。该中心的医生和科学家正在开创一系列令人震惊的学科方面的工作，从器官移植和心脏外科到神经外科和癌症治疗，并为几乎所有医学领域带来最新发现。加州大学洛杉矶分校医疗中心以为复杂健康状况提供先进的诊断服务和治疗而享誉全球。得益于这样的声誉，每年都有来自140多个国家的近3000名国际患者前来就医。在加州大学洛杉矶分校医疗中心工作的护理协调员和财务专家致力于帮助这些患者了解经常令人困惑和复杂的美国医疗体系。

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