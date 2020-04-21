加州藍盾保險公司的 BlueSky 推出「新的心態」， 一項支持青少年心理健康和恢復力的數字運動

加州屋崙市2020年4月21日 /美通社/ -- 加州藍盾保險公司（Blue Shield of California）已經與最大的青少年和社會變革組織 DoSomething.org 合作開發最新的心理健康指南，幫助青少年在困難時期應對壓力和焦慮。

「新的心態」 是對加州藍盾保險公司的藍天（BlueSky）計劃開發和提供的資源的獨特補充，這項為期多年的努力旨在提高加利福尼亞州及其他地區的初高中學生的認識、維權和獲得心理健康支持的機會 。

這個為期三個月的創新性數字運動將向DoSomething.org數百萬會員提供文本、電子郵件和社交媒體啟動資訊，鼓勵美國各地的年輕人分享他們的技巧以幫助消除焦慮，尤其是在我們面臨新冠肺炎（COVID-19）現實之際。這樣做的目的是減少汙名化，提高認識並鼓勵青年尋求幫助。

在這項運動進行的幾週內，來自全國各地的年輕人做出了回應，到目前為止已提交了18,000多個緩解壓力的技巧。這些技巧主要集中在處理與新冠肺炎（COVID-19）相關的憂慮的方法上，將發展成為首創眾包的心理健康資源，加州藍盾保險公司和DoSomething.org將與全國各地的年輕人廣泛分享 。

「新冠病毒的爆發給全美的青少年及其家庭造成了很大的壓力，『新的心態』的引入真是及時雨。」 加州藍盾保險公司外部事務高級副總裁 Kimberley Goode 表示。「在這個困難時期，與 DoSomething.org合作，我們正在擴展我們的計劃，提供更多的心理健康資源和應對策略，為更多青少年服務。」

作為鼓勵參加的一種激勵措施，提交秘訣的年輕人將有機會贏得三個 1,000美元獎學金之一。 隨著收集更多秘訣，將在四月、五月和六月底進行獎學金抽獎。

新冠病毒資源

DoSomething.org 還為那些因新冠病毒（COVID-19）大流行而中斷教育的學生提高避免因疏遠而感到孤獨的資源，提供遠程學習、經濟援助和職業準備工具的鏈接。

「心理健康是當今美國年輕人面臨的最大挑戰之一，也是他們最想參與的社會原因之一，」DoSomething.org. 首席營銷官Carrie Bloxson 表示。「這就是我們與加州藍盾保險公司合作感到自豪和興奮的原因。我們不僅將幫助成千上萬的學生獲得他們所需的心理健康服務，而且將激發年輕人為他們的朋友和社區提供重要的支援和資源。影響不會是個別的；它將是指數級的。」

欲瞭解加州藍盾保險公司的BlueSky 計劃的更多資訊或者獲取關於學生心理健康資源的鏈接，請訪問 blueshieldca.com/BlueSky。

Blue Shield of California 簡介

加州藍盾保險公司（Blue Shield of California）致力於創建一種值得我們家人和朋友持續負擔得起的醫療保健系統。加州藍盾保險計劃是一個納稅的非營利組織，是Blue Cross Blue Shield 協會的獨立成員，擁有超過 400 萬名會員，6,800 名員工，年收入超過200億美元。加州藍盾保險公司 1939年在三藩市成立，目前總部設在屋崙市，與其分支機構一起在加利福尼亞州提供健康、牙科、視力、Medicaid 和Medicare 醫療保健服務計劃。2002 年以來，該公司向 加州藍盾保險公司基金會捐款超過 5億美元，對加州社區產生了影響。

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DoSomething.org 簡介

DoSomething.org是一個專門為年輕人和社區變革而設的最大機構。我們正在激勵600 萬年輕人（而且還在增加！）在美國的每個區號和131個國家都表現出色。使用我們的數字平臺，會員們加入 DoSomething.org 的志願者和公民行動運動，產生大規模的離線影響。我們的會員幫助解決了美國庇護所一半的無家可歸年輕人的穿衣問題。他們拾起了 370萬個煙頭。他們進行了全球最大的青年運動器材捐贈活動。還有更多！年輕人具有改變社區的力量和熱情 – 我們幫助他們達成目標。我們一起行動吧。

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聯繫人： Mashi Nyssen Sahara Lake

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