加州蓝盾保险公司的BlueSky推出“新的心态”，一项支持青少年心理健康和恢复力的数字运动

加州蓝盾保险公司(Blue Shield of California)已经与最大的青少年和社会变革组织DoSomething.org合作开发最新的心理健康指南，帮助青少年在困难时期应对压力和焦虑。 Tweet this

这个为期三个月的创新性数字运动将向DoSomething.org数百万会员提供文本、电子邮件和社交媒体启动信息，鼓励美国各地的年轻人分享他们的技巧以帮助消除焦虑，尤其是在我们面临新冠肺炎(COVID-19)现实之际。这样做的目的是减少污名化，提高认识并鼓励青年寻求帮助。

在这项运动进行的几周内，来自全国各地的年轻人做出了响应，到目前为止已提交了18,000多个缓解压力的技巧。这些技巧主要集中在处理与新冠肺炎(COVID-19)相关的忧虑的方法上，将发展成为首创众包的心理健康资源，加州蓝盾保险公司和DoSomething.org将与全国各地的年轻人广泛分享。

“新冠病毒的爆发给全美的青少年及其家庭造成了很大的压力，‘新的心态’的引入真是及时雨。”加州蓝盾保险公司外部事务高级副总裁Kimberley Goode表示。“在这个困难时期，与DoSomething.org合作，我们正在扩展我们的计划，提供更多的心理健康资源和应对策略，为更多青少年服务。”

作为鼓励参加的一种激励措施，提交秘诀的年轻人将有机会赢得三项1000美元奖学金中的一项。随着收集更多秘诀，将在四月、五月和六月底进行奖学金抽奖。

新冠病毒资源

DoSomething.org还为那些因新冠病毒(COVID-19)大流行而中断教育的学生带来避免因疏远而感到孤独的资源，提供远程学习、经济援助和职业准备工具的链接。

“心理健康是当今美国年轻人面临的最大挑战之一，也是他们最想参与的社会原因之一，”DoSomething.org首席营销官Carrie Bloxson表示。“这就是我们与加州蓝盾保险公司合作感到自豪和兴奋的原因。我们不仅将帮助成千上万的学生获得他们所需的心理健康服务，而且将激发年轻人为他们的朋友和社区提供重要的支持和资源。影响不会是个别的；它将是指数级的。”

欲了解加州蓝盾保险公司的BlueSky计划的更多信息或者获取关于学生心理健康资源的链接，请访问blueshieldca.com/BlueSky。

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加州蓝盾保险公司简介

加州蓝盾保险公司(Blue Shield of California)致力于创建一种值得我们家人和朋友持续负担得起的医疗保健系统。加州蓝盾保险计划是一个纳税的非营利组织，也是Blue Cross Blue Shield 协会的独立成员，拥有超过400万名会员和6800名员工，年收入超过200亿美元。加州蓝盾保险公司于1939年在旧金山成立，目前总部设在奥克兰市，与其分支机构一起在加利福尼亚州提供健康、牙科、视力、Medicaid和Medicare医疗保健服务计划。2002年以来，该公司向加州蓝盾保险公司基金会捐款超过5亿美元，对加州社区产生了影响。

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DoSomething.org简介

DoSomething.org是一个专门为年轻人和社会变革而设的最大机构。我们正在激励600万年轻人（而且还在增加！）在美国的每个邮政区号和131个国家都表现出色。使用我们的数字平台，会员们加入DoSomething.org的志愿者和公民行动运动，产生大规模的线下影响。我们的会员帮助解决了美国庇护所一半的无家可归年轻人的穿衣问题。他们拾起了370万个烟头。他们进行了全球最大的青年运动器材捐赠活动。还有更多！年轻人具有改变社会的力量和热情——我们帮助他们达成目标。我们一起行动吧。

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联系人： Mashi Nyssen Sahara Lake

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