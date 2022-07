Jiande Original Landscape Music Festival 2022 é realizado em Jiande, Hangzhou. O evento, realizado em uma noite de verão com clima perfeito, foi encerrado com sucesso

JIANDE, China, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Na noite de 9 de julho, a cerimônia de abertura do 20º Festival de Cultura e Turismo do Rio Jiande Xin'an da China, organizado pela popular estação de rádio FM96.8 de Zhejiang e apresentado em paralelo ao Jiande Original Landscape Music Festival 2022, foi realizada na Jiande Aviation Town, em Hangzhou. A beleza poética da paisagem de Jiande foi realçada com a realização do evento em uma noite perfeita de verão acompanhada por uma brisa suave.

O festival de música de verão aconteceu no extenso gramado da Jiande Aviation Town, criando um ambiente noturno romântico.

Durante a cerimônia de abertura, a organização fez uma apresentação, com o tema "Jiande habitável para a prosperidade comum", mostrando as atrações de Jiande e seus arredores para os visitantes interessados. A apresentação incluiu informações sobre os 21 passeios a pé na região, com opções para todos os tipos de interesse, incluindo passeios com foco na cultura local, destaques turísticos da região, esportes, além das atrações locais de Jiande para lazer e compras. O apresentador também dedicou alguns minutos para rever os destaques das edições anteriores do evento.

O evento começou com um espetacular show de drones de borboletas.

O Jiande Original Landscape Music Festival 2022 apresentou as dez melhores obras de música originais, selecionadas por um painel de especialistas. A seleção foi o resultado de um processo de seis meses que começou com 325 inscrições, das quais 50 foram escolhidas em uma primeira rodada e, depois, 20 em uma segunda rodada. Os dez vencedores finais foram escolhidos entre os 20 finalistas. Vários músicos demonstraram seu carinho por Jiande e por sua paisagem única, criando vários gêneros musicais sobre a cidade do condado, como folk, rap e R&B. Uma contribuição se destacou por sua letra "Eu ouvi falar de um lugar chamado Jiande e sua famosa paisagem, as flores de ameixeira caem, vai além das palavras, a incrível beleza de Daciyan e Lover's Valley…"

Ao criar músicas originais sobre Jiande, os músicos não só celebraram a beleza poética e a vitalidade da cidade e da província de Zhejiang, mas também destacaram a hospitalidade dos habitantes da região, que recebem calorosamente visitantes do mundo todo. Todas as pessoas presentes participaram ativamente do fascinante festival de música, que parecia um sonho de uma noite de verão.

FONTE FM96.8

