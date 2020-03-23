戒瘾社区帮助缓解社会隔离带来的孤独感

行业领先的Refuge Recovery会议（对于机构基于正念冥想的恢复方法至关重要）现在全天候免费提供。 Tweet this

行业领先的Refuge Recovery会议（对于机构基于正念冥想的恢复方法至关重要）现在www.refugerecovery.org全天候免费提供。在这些会议上，就像在Refuge Recovery所有会议上一样，向与会者提供静心冥想引导、哈珀柯林斯出版社(Harper Collins)的书籍《Refuge Recovery: A Buddhist Path to Recovery from Addiction》阅读以及也许最重要的分享自己戒瘾努力的机会。

小规模的Refuge Recovery会议仍在线下举行，遵照政府颁布的社会隔离指南。但许多会议规模太大，转到了网上举办。

具有讽刺意味的是，通过强令成千上万场戒瘾会议在网上举行，冠状病毒可能会为数百万人开启戒瘾过程，这些人因为某些原因没有或不能参加面对面会议。

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REFUGE RECOVERY简介：

基于十多年的经验和2600年的佛教实践，非营利性机构Refuge Recovery的信念是佛教原则和实践可以为戒瘾过程奠定强有力的基础，特别是对于那些通过其他计划很难戒瘾的“瘾君子”。智慧和恻隐之心能够让与任何形式成瘾作斗争的“瘾君子”更多地关注自己的心理过程，同时也使他们能够深入了解成瘾造成的痛苦，并对自己的痛苦产生恻隐之心。该机构致力于提供免费会议和社区，定期进行冥想，提供指导，并利用Refuge Recovery文献对想要戒瘾的“瘾君子”进行教育，并为他们提供以佛教为灵感的引导。

成百上千场Refuge Recovery会议组成的国际网络非常强大，而且每周都在扩大。如欲了解更多信息，请访问机构网站：www.refugerecovery.org以及机构的两个主要Facebook页面（@refugerecovery）。

图标： https://mma.prnewswire.com/media/1136185/Refuge_Recovery_Logo.jpg

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SOURCE Refuge Recovery