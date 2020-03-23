戒癮社區幫助緩解社會隔離帶來的孤獨感

行業領先的Refuge Recovery會議（對於機構基於正念冥想的恢復方法至關重要）現在全天候免費提供。 Tweet this

行業領先的Refuge Recovery會議（對於機構基於正念冥想的恢復方法至關重要）現在www.refugerecovery.org全天候免費提供。在這些會議上，就像在Refuge Recovery所有會議上一樣，向與會者提供靜心冥想引導、哈珀柯林斯出版社(Harper Collins)的書籍《Refuge Recovery: A Buddhist Path to Recovery from Addiction》閱讀以及也許最重要的分享自己戒癮努力的機會。

小規模的Refuge Recovery會議仍在線下舉行，遵照政府頒佈的社會隔離指南。但許多會議規模太大，轉到了網上舉辦。

具有諷刺意味的是，透過強令成千上萬場戒癮會議在網上舉行，冠狀病毒可能會為數百萬人開啟戒癮過程，這些人因為某些原因沒有或不能參加面對面會議。

REFUGE RECOVERY簡介：

基於十多年的經驗和2600年的佛教實踐，非營利性機構Refuge Recovery的信念是佛教原則和實踐可以為戒癮過程奠定強有力的基礎，特別是對於那些透過其他计劃很難戒癮的「癮君子」。智慧和惻隱之心能夠讓與任何形式成癮作鬥爭的「癮君子」更多地關注自己的心理過程，同時也使他們能夠深入瞭解成癮造成的痛苦，並對自己的痛苦產生惻隱之心。該機構致力於提供免費會議和社區，定期進行冥想，提供指導，並利用Refuge Recovery文獻對想要戒癮的「癮君子」進行教育，並為他們提供以佛教為靈感的引導。

成百上千場Refuge Recovery會議組成的國際網絡非常強大，而且每週都在擴大。如欲瞭解更多信息，請瀏覽機構網站：www.refugerecovery.org以及機構的兩個主要Facebook頁面（@refugerecovery）。

圖標： https://mma.prnewswire.com/media/1136185/Refuge_Recovery_Logo.jpg

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SOURCE Refuge Recovery