JIECANG remporte une sélection unique de l'industrie lors de la conférence inaugurale « Future Factory »

Une « Future Factory » se compose principalement de caractéristiques dans cinq domaines : fabrication intelligente, gestion moderne, innovation de modèle, intégration ville-industrie et développement durable, et vise à créer un nouveau modèle et une nouvelle référence pour la fabrication intelligente. Le projet « Future Factory » de JIECANG se situe dans le parc industriel de haute technologie de la province de Xinchang, avec une surface totale de construction d'environ 70 000 mètres carrés où les personnes, les machines et les produits communiquent et interagissent de manière autonome, offrant aux clients des services personnalisés plus efficaces.

JIECANG dispose actuellement de nombreux processus automatisés, notamment la fabrication de pièces, l'assemblage de produits finis, le contrôle de la qualité, l'emballage et la gestion des stocks. Les solutions de jumelage numérique sont largement appliquées aux produits personnalisés. Des logiciels professionnels sont utilisés pour la modélisation, la simulation des performances et l'optimisation de la conception, ce qui permet de réduire le cycle de livraison des produits de plus de 30 %.

L'atelier intelligent de JIECANG utilise des équipements de haute précision, un système d'alimentation centralisé et un système de gestion intelligent des équipements pour assurer une fabrication rapide et précise des pièces. Le système intégré de gestion de l'énergie peut surveiller la consommation d'énergie en temps réel et l'optimiser en permanence grâce à l'analyse des données, ce qui permet de réduire la consommation pour atteindre l'objectif de fabrication écologique.

Grâce à une gestion intelligente et à une fabrication collaborative, l'entreprise coordonne étroitement les besoins des clients au niveau mondial, les centres de R&D, les bases de production avec l'exécution planifiée, la livraison des produits et le service après-vente, afin de répondre rapidement aux besoins des clients, de raccourcir les cycles de développement des produits et les livraisons aux clients. Avec une culture et un développement continus, JIECANG « Future Factory » réalisera une collaboration efficace grâce à la plate-forme Internet industrielle et formera un système de fabrication intelligent intégrant « qualité, efficacité et protection de l'environnement ».

JIECANG, un groupe technologique qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la vente de produits de mouvement linéaire, intègre des ressources mondiales, fournit des solutions de mouvement et de contrôle intelligents pour des industries comme le bureau intelligent, les soins médicaux, la maison intelligente et l'automatisation industrielle en utilisant la technologie pour mener une vie intelligente. Avec 20 ans d'expérience dans l'industrie, JIECANG répond rapidement aux exigences de ses clients et s'efforce de devenir un fournisseur de solutions de premier plan au niveau mondial dans le domaine des systèmes de mouvement linéaire et de promouvoir en aval la transformation intelligente des produits, en apportant les nouvelles valeurs de l'intelligence, de la santé (ergonomie) et du plaisir à ses nouveaux produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site en.jiecang.com.

