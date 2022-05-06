Jills Zeder Group выставила на продажу поместье в Майами-Бич за 170 млн долларов США

Из этого полностью огороженного, обращенного на юго-запад поместья открываются просторные виды на Бискайский залив и центр Майами. Площадь объекта составляет около 38 150 кв. м (примерно 3 акра) , а протяженность прибрежной зоны достигает порядка 183 м (600 футов).

Двухэтажный дом с пятью спальнями, семью полноценными ванными комнатами и тремя туалетными комнатами расположен по адресу 16 La Gorce Circle. По адресу 18 La Gorce Circle расположен дом с двумя спальнями, двумя полноценными ванными комнатами и одной туалетной комнатой, а также гостевым домом и винным погребом. Двухэтажный дом по адресу 22 La Gorce Circle состоит из пяти спален, семи полных ванных комнат и пяти туалетных комнат.

Жемчужина поместья — потрясающий частный парк Domaine de la Paix et de l'Amour. Он может похвастаться изысканно ухоженными садами, величественными баньянами и дубами, высокими пальмами, впечатляющей мраморной беседкой с видом на залив и большим частным причалом. Кроме того, этот тихий парк имеет красивый ландшафтный дизайн с замысловатыми дорожками из кораллового камня, и из него можно наблюдать за потрясающими закатами и любоваться видами на городской пейзаж.

Остров Ла Горс — воплощение идеального места для уединения: роскошные прибрежные поместья с первозданными пейзажами, обширные участки, частные причалы и огороженная территория с круглосуточной охраной. Остров Ла Горс пользуется популярностью среди местной элиты, учитывая его уединенность и спокойствие. Община включает в себя около 60 элитных домов на одну семью и соединена с Майами-Бич мостом. Таким образом, она находится на совсем небольшом расстоянии от магазинов Бэл-Харбор на севере, Линкольн-Роуд и Южного пляжа на юге, а также от района Дизайн-Дистрикт на западе. Кроме того, в непосредственной близости находится исторический загородный клуб La Gorce Country Club, построенный в конце 1920-х годов и недавно реконструированный.

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«Это самый невероятный комплекс объектов недвижимости во всем Майами-Бич с прибрежной зоной протяженностью 600 футов с живописными видами на Бискайский залив и центр Майами, — заявила Джилл Эбер из The Jills Zeder Group. — Это ценный, статусный комплекс, которого многие из самых взыскательных покупателей ждали на рынке в течение многих лет».

«Этот листинг, который никогда ранее не был доступен на рынке, предлагает уникальную возможность приобрести собственность такого масштаба в то время, когда запасы домов и земельных участков в Майами-Бич крайне ограниченны,— заявила Джилл Херцберг из Jills Zeder Group). — Кроме того, остров Ла Горс — один из самых престижных закрытых районов Южной Флориды, предлагающих своим жителям высочайшую степень конфиденциальности».

Информация о Jills Zeder Group: Jills Zeder Group, аффилированная с Coldwell Banker Realty, состоит из трех семей. Все они являются крупными игроками в сегменте элитной жилой недвижимости. К ним относятся Джилл Херцберг,Джилл Эбер и Фелиз Эбер (Felise Eber); дети Херцберг Дэнни Херцберг (Danny Hertzberg) и Хиллари Херцберг (Hillary Hertzberg); Джуди Зедер (Judy Zeder) и ее дети Нэйтан Зедер (Nathan Zeder) и Кара Зедер Розен (Kara Zeder Rosen). До образования Jills Zeder Group в 2019 году совокупный объем сделок по продаже недвижимости, заключенных этими семьями, составил более 6 млрд долл США. Несколько из этих сделок касались роскошных объектов недвижимости в Корал-Гейблс. Компания Jills Zeder Group, имеющая представительства в Майами-Бич и Корал-Гейблс, специализируется на элитных объектах класса «люкс» стоимостью несколько миллионов долларов в самых элитных анклавах Южной Флориды. Услугами Jills Zeder Group пользуются знаменитости, руководители компаний из списка Fortune 500 и различные международные клиенты. Компания предлагает несравненную экспертизу и услуги клиентам класса «люкс» в сфере недвижимости. Для получения более подробной информации и связи с Jills Zeder Group посетите веб-сайт JillsZeder.com.

О компании Coldwell Banker Realty: базирующаяся во Флориде Coldwell Banker Realty — одна из ведущих брокерских компаний в сфере недвижимости с 73 офисами и 8106 аффилированными агентами по продаже. Coldwell Banker Realty принадлежит дочерней компании Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY) — крупнейшего в США поставщика полного спектра услуг в сфере недвижимости. Посетите веб-сайт coldwellbankerhomes.com. Coldwell Banker Global Luxury и логотип Coldwell Banker Global Luxury являются знаками обслуживания, принадлежащими Coldwell Banker Real Estate LLC. Посетите веб-сайт ColdwellBankerLuxury.com

Контакты для национальной прессы: Контакты для прессы в Южной Флориде: Ли Райт (Leah Wright) Дюре Росс (Durée Ross) Coldwell Banker Durée & Company, Inc. [email protected] 954.723.9350

[email protected]

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