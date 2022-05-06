Jills Zeder Group выставила на продажу поместье в Майами-Бич за 170 млн долларов США
May 06, 2022, 14:46 ET
Jills Zeder Group выставила на продажу прибрежное поместье на эксклюзивном острове Ла Горс в Майами-Бич за 170 млн долларов США
МАЙАМИ-БИЧ, шт. Флорида, 6 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Группа Jills Zeder Group выставила на продажу 18 La Gorce Circle— уникальное поместье на острове Ла Горс, состоящее из четырех прибрежных объектов, расположенных по адресу La Gorce Circle 16, 18, 22 и 24. Стоимость объекта оценивается в 170 млн долларов США. Это поместье, расположенное на фешенебельном острове Ла Горс в Майами-Бич, состоит из трех отдельных домов, в каждом из которых есть частный причал, и дополнительного земельного участка с великолепным парком.
Продавца представляют Джилл Эбер (Jill Eber) и Джилл Херцберг (Jill Hertzberg) из Jills Zeder Group, являющиеся членами объединения Coldwell Banker Global Luxury Ambassadors, аффилированного с Coldwell Banker Realty.
Из этого полностью огороженного, обращенного на юго-запад поместья открываются просторные виды на Бискайский залив и центр Майами. Площадь объекта составляет около 38 150 кв. м (примерно 3 акра) , а протяженность прибрежной зоны достигает порядка 183 м (600 футов).
Двухэтажный дом с пятью спальнями, семью полноценными ванными комнатами и тремя туалетными комнатами расположен по адресу 16 La Gorce Circle. По адресу 18 La Gorce Circle расположен дом с двумя спальнями, двумя полноценными ванными комнатами и одной туалетной комнатой, а также гостевым домом и винным погребом. Двухэтажный дом по адресу 22 La Gorce Circle состоит из пяти спален, семи полных ванных комнат и пяти туалетных комнат.
Жемчужина поместья — потрясающий частный парк Domaine de la Paix et de l'Amour. Он может похвастаться изысканно ухоженными садами, величественными баньянами и дубами, высокими пальмами, впечатляющей мраморной беседкой с видом на залив и большим частным причалом. Кроме того, этот тихий парк имеет красивый ландшафтный дизайн с замысловатыми дорожками из кораллового камня, и из него можно наблюдать за потрясающими закатами и любоваться видами на городской пейзаж.
Остров Ла Горс — воплощение идеального места для уединения: роскошные прибрежные поместья с первозданными пейзажами, обширные участки, частные причалы и огороженная территория с круглосуточной охраной. Остров Ла Горс пользуется популярностью среди местной элиты, учитывая его уединенность и спокойствие. Община включает в себя около 60 элитных домов на одну семью и соединена с Майами-Бич мостом. Таким образом, она находится на совсем небольшом расстоянии от магазинов Бэл-Харбор на севере, Линкольн-Роуд и Южного пляжа на юге, а также от района Дизайн-Дистрикт на западе. Кроме того, в непосредственной близости находится исторический загородный клуб La Gorce Country Club, построенный в конце 1920-х годов и недавно реконструированный.
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«Это самый невероятный комплекс объектов недвижимости во всем Майами-Бич с прибрежной зоной протяженностью 600 футов с живописными видами на Бискайский залив и центр Майами, — заявила Джилл Эбер из The Jills Zeder Group. — Это ценный, статусный комплекс, которого многие из самых взыскательных покупателей ждали на рынке в течение многих лет».
«Этот листинг, который никогда ранее не был доступен на рынке, предлагает уникальную возможность приобрести собственность такого масштаба в то время, когда запасы домов и земельных участков в Майами-Бич крайне ограниченны,— заявила Джилл Херцберг из Jills Zeder Group). — Кроме того, остров Ла Горс — один из самых престижных закрытых районов Южной Флориды, предлагающих своим жителям высочайшую степень конфиденциальности».
Информация о Jills Zeder Group: Jills Zeder Group, аффилированная с Coldwell Banker Realty, состоит из трех семей. Все они являются крупными игроками в сегменте элитной жилой недвижимости. К ним относятся Джилл Херцберг,Джилл Эбер и Фелиз Эбер (Felise Eber); дети Херцберг Дэнни Херцберг (Danny Hertzberg) и Хиллари Херцберг (Hillary Hertzberg); Джуди Зедер (Judy Zeder) и ее дети Нэйтан Зедер (Nathan Zeder) и Кара Зедер Розен (Kara Zeder Rosen). До образования Jills Zeder Group в 2019 году совокупный объем сделок по продаже недвижимости, заключенных этими семьями, составил более 6 млрд долл США. Несколько из этих сделок касались роскошных объектов недвижимости в Корал-Гейблс. Компания Jills Zeder Group, имеющая представительства в Майами-Бич и Корал-Гейблс, специализируется на элитных объектах класса «люкс» стоимостью несколько миллионов долларов в самых элитных анклавах Южной Флориды. Услугами Jills Zeder Group пользуются знаменитости, руководители компаний из списка Fortune 500 и различные международные клиенты. Компания предлагает несравненную экспертизу и услуги клиентам класса «люкс» в сфере недвижимости. Для получения более подробной информации и связи с Jills Zeder Group посетите веб-сайт JillsZeder.com.
О компании Coldwell Banker Realty: базирующаяся во Флориде Coldwell Banker Realty — одна из ведущих брокерских компаний в сфере недвижимости с 73 офисами и 8106 аффилированными агентами по продаже. Coldwell Banker Realty принадлежит дочерней компании Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY) — крупнейшего в США поставщика полного спектра услуг в сфере недвижимости. Посетите веб-сайт coldwellbankerhomes.com. Coldwell Banker Global Luxury и логотип Coldwell Banker Global Luxury являются знаками обслуживания, принадлежащими Coldwell Banker Real Estate LLC. Посетите веб-сайт ColdwellBankerLuxury.com
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SOURCE Coldwell Banker Realty
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