Jim Beam lança 'Lineage' - Uma colaboração entre pai e filho

Envelhecido em barris de carvalho branco carbonizados no Warehouse K desde 2004, o requintado bourbon tem 15 anos e tem o mesmo "mouthfeel" pelo qual Jim Beam é reconhecido. Com a prova perfeita de 110 (55% ABV), o whisky possui notas de especiarias, baunilha e caramelo, garantindo um final equilibrado. A garrafa feita sob medida também apresenta o icônico selo Jim Beam, tornando o uísque imediatamente reconhecível.

Fred Noe disse: "Lineage representa um momento significativo na história de Jim Beam. Não é apenas uma colaboração entre a sétima e a oitava geração de destiladores em nossa família, mas uma mistura de passado, presente e futuro."

Freddie Noe acrescentou: "Eu realmente gosto de quebrar as regras e criar expressões novas e emocionantes, assim, foi uma honra criar este uísque único com meu pai - um que fosse diferente de tudo que existe no mundo do bourbon."

Ed Stening, diretor de marketing global de varejo de viagem na Beam Suntory, disse: "A química entre a dupla pai e filho é inegável e levou à criação de um whisky verdadeiramente único. Defender inovações como essa no varejo de viagem é extremamente importante para nós e algo com que estamos comprometidos enquanto buscamos garantir o crescimento do canal."

