JIMMY LANCE L'ASPIRATEUR 3-EN-1 EAU ET POUSSIÈRE HW10 SUR GEEKBUYING ET GEEKMAXI

Le Sirius HW10 de JIMMY est un appareil polyvalent. Cet aspirateur a une fonction de serpillière pour laver les sols, un aspirateur vertical et un aspirateur portable. Il est doté d'un moteur numérique sans balai d'une puissance de 400 W et d'une puissance d'aspiration de 18 KPa, ce qui est plus que de nombreux autres aspirateurs eau et poussière sur le marché.

Réglage intelligent de l'aspiration, travail en douceur pour les sols durs et les tapis

Pour faciliter le nettoyage de toute la maison, le HW10 est conçu avec un mode automatique permettant de régler automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des différents types de sols.

Alors que la plupart des aspirateurs eau et poussière ne contiennent qu'un rouleau-brosse, le HW10 est équipé de 2 rouleaux-brosse, y compris un rouleau-brosse pour laver les sols durs et un rouleau-brosse unique pour moquette qui élimine facilement la poussière et les débris profondément dans vos tapis. En outre, avec une tête de brosse spécialement conçue, l'aspirateur permet un nettoyage sans trace le long des bords et dans les coins difficiles à atteindre.

Grand écran OLCD, rappel vocal et système d'autonettoyage : gardez les mains libres !

L'écran OLCD et la fonction de rappel vocal font de cet électroménager un appareil exceptionnel. L'affichage intelligent offre une image claire et colorée présentant toutes les informations dont vous avez besoin en temps réel. L'assistant vocal peut vous rappeler d'ajouter de l'eau lorsque le réservoir d'eau propre est vide, de nettoyer le réservoir d'eau sale lorsqu'il est plein et plus encore.

Le système d'autonettoyage permet non seulement de laver le rouleau-brosse et le chemin d'air, mais aussi de sécher le rouleau-brosse après l'autolavage, ce qui vous libère de la responsabilité de le faire. Le HW10 est livré avec plusieurs outils de brosse sans frais supplémentaires pour répondre aux besoins de nettoyage quotidien.

Premier événement de lancement avec Geekbuying et Geekmaxi

Pour célébrer le lancement de son aspirateur, JIMMY propose une offre spéciale à 499,99 € uniquement sur la plateforme mondiale de commerce électronique Geekbuying et sur Geekmaxi du 31 mai au 7 juin 2022.

Découvrez d'autres produits sur le site de JIMMY : http://jimmy.eu/

