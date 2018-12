Jimmy Nguyen e Craig Wright da nChain são nomeados para novas funções com vistas ao crescimento do Bitcoin SV

LONDRES, 12 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A nChain, empresa de pesquisa e desenvolvimento de blockchain, anunciou que dois de seus líderes, Jimmy Nguyen e o Dr. Craig S. Wright, foram nomeados para desempenhar novas funções adicionais a fim de apoiar o crescimento global do Bitcoin SV (BSV). Proveniente do hard fork contencioso do Bitcoin Cash (BCH) em 15 de novembro de 2018, o BSV passou a ser um blockchain e token em separado. Ele realiza a visão original de Satoshi para o Bitcoin: restaurar o protocolo Bitcoin original, mantê-lo estável e permitir um escalonamento massivo dentro do blockchain. Nguyen e Wright dedicarão um tempo maior a esforços externos para concretizar a adoção global do Bitcoin SV e o seu uso em nível empresarial.

Nguyen entra para a bComm Association como presidente fundador. Primeira organização dedicada ao bCommerce (comércio de Bitcoin), a bComm Association reúne desenvolvedores, comerciantes, bolsas, mineradores e outros participantes da rede Bitcoin. Nguyen dirigirá o grupo setorial, que proporciona suporte global para o Bitcoin SV como a chave para o sucesso financeiro em longo prazo de todos os participantes do ecossistema Bitcoin inter-relacionado.

Por meio da bComm Association, Nguyen ampliará os seus esforços para explicar por que um escalonamento massivo dentro do blockchain por meio do Bitcoin SV é importante não apenas para comerciantes e desenvolvedores de aplicativos, mas também para o setor de mineração. Em 2020, a recompensa de bloco do Bitcoin cairá pela metade para 6,25 moedas; novas reduções de 50% ocorrerão periodicamente de vários em vários anos. Para compensar a redução do valor de recompensa de bloco, os mineradores precisam ganhar mais em taxas de transação, o que exige volumes muito maiores de transações de diferentes tipos: pagamentos simples, tokens, contratos inteligentes e outros. O enorme volume de transações exigirá blocos maiores e tamanho em gigabytes. Também necessita de um protocolo estável para as empresas se sentirem confiantes ao usarem o blockchain do Bitcoin para aplicativos de nível empresarial. O Bitcoin SV é o único blockchain com um roteiro para alcançar essas metas e para garantir que a indústria de mineração seja rentável a fim de que os mineradores proporcionem segurança e poder computacional para sustentar a rede Bitcoin para todos os outros usuários.

Além disso, conforme anunciado pela Squire Mining Ltd., Nguyen e Wright foram nomeados membros inaugurais do novo conselho consultivo da Squire. Por meio de subsidiárias, a empresa com sede no Canadá está envolvida no desenvolvimento de tecnologia de sistemas e infraestrutura de mineração de dados dentro do espaço de mineração, incluindo chips ASIC e a nova geração de plataformas de mineração.

Nguyen e Wright também atuarão no novo conselho consultivo estratégico criado para o nChain Group. Em funções de consultoria estratégica para o nChain Group e a Squire, Nguyen e Wright refletem a necessidade de maior colaboração entre diferentes partes do ecossistema Bitcoin. Wright continuará como cientista-chefe do nChain, além de trabalhar para educar o público sobre Bitcoin.

O presidente do conselho de administração do nChain Group (e também da Squire), Stefan Matthews, explicou. "O Bitcoin SV e a bComm Association são essenciais para impulsionar o sucesso do setor de mineração e de outros participantes da rede Bitcoin", observou. "É por isso que apoiamos entusiasmadamente o trabalho de Jimmy Nguyen como presidente fundador da bComm Association e como embaixador global do Bitcoin SV. Jimmy é uma das melhores vozes do Bitcoin no mundo todo e comunica-se especialmente bem com a comunidade empresarial. Craig Wright tem uma compreensão incomparável do funcionamento técnico e econômico do Bitcoin e oferece a visão mais poderosa para o seu futuro em potencial. Juntos, Jimmy e Craig proporcionam uma combinação forte de orientação estratégica que beneficiará não apenas a nChain, mas também o ecossistema Bitcoin SV como um todo."

Em fase de crescimento, a bComm Association buscará apoio financeiro de mais empresas – especialmente mineradores e empresas de hardware de mineração que se beneficiam do escalonamento massivo do blockchain do Bitcoin SV. A organização também será ampliada para convidar grandes empresas que desejem usar o blockchain do Bitcoin SV para aplicativos de nível empresarial.

