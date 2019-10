Jimmy y Rosalynn Carter: proyecto de Hábitat para la Humanidad se realizará en República Dominicana en 2020

"Tenemos el honor de recibir el Proyecto Jimmy y Rosalynn Carter 2020 en República Dominicana", dijo Cesarina Fabián, Directora Nacional de Hábitat para la Humanidad en República Dominicana. "El Presidente y la Sra. Carter son un magnífico ejemplo de servicio. Estamos tan agradecidos por su compromiso de construir un mundo en donde todos tengan un lugar digno y seguro para vivir."

La construcción de 2020 marcará la tercera vez que el proyecto se realiza en el Caribe. El expresidente y la primera dama viajaron a Haití para construir junto a propietarios de viviendas y cientos de voluntarios en 2011 y 2012.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, el país enfrenta un déficit de más de 2,1 millones de unidades de vivienda, que aumenta de 50.000 a 60.000 cada año. Alrededor del sesenta por ciento del déficit de viviendas se debe a la calidad y la seguridad de las viviendas disponibles, y alrededor del cuarenta por ciento se debe a la falta de casas disponibles.

Esta semana en Nashville, los Carter se unieron a cientos de voluntarios para construir 21 nuevas casas de Hábitat para la Humanidad. Otras 38 casas nuevas se construirán antes de 2021 con el apoyo de los fondos recaudados para el proyecto. En total, los fondos recaudados durante el Proyecto Carter 2019 habrán servido a 59 familias de Nashville.

Las fotografías del Proyecto Carter en Nashville y proyectos anteriores están disponibles en habitat.ngo/CWPphotos .

Acerca de Hábitat para la Humanidad

Impulsada por la visión de que todas las personas necesitan un lugar digno para vivir, Hábitat para la Humanidad comenzó en 1976 como un proyecto local en una granja comunitaria en el sur de Georgia. La organización cristiana para la vivienda ha crecido hasta convertirse en una organización sin fines de lucro líder en todo el mundo, que trabaja en comunidades locales a lo largo de los 50 estados en los EE. UU y en más de 70 países. Las familias y los individuos que necesitan ayuda forman alianzas con Hábitat para la Humanidad para construir o mejorar un lugar al que puedan llamar hogar. Los propietarios de una vivienda Hábitat ayudan a construir sus hogares junto con voluntarios y pagan una hipoteca asequible. Ya sea a través de ayuda financiera, el voluntariado, o divulgando el apoyo a una vivienda alcanzable, todos pueden ayudar a las familias a obtener fuerza, estabilidad y autosuficiencia que necesitan para construir mejores vidas para ellos. Empoderamos con vivienda. Para obtener más información, visite habitat.org .

Acerca de Hábitat para la Humanidad República Dominicana

Con la visión de un mundo donde todos tengan un lugar digno para vivir, Hábitat para la Humanidad República Dominicana empodera a las familias para construir fuerza, estabilidad y autosuficiencia a través del vivienda. Desde su creación en 1986, Hábitat para la Humanidad República Dominicana ha hecho más de 26.000 soluciones habitacionales y ha impactado a unas 135.000 personas. Hábitat República Dominicana contribuye con su país al mejorar las condiciones de vida de las familias que no tienen acceso a un lugar digno para vivir, ya sea porque no tienen una casa o porque su vivienda no es adecuada. Esta meta se alcanza con la ejecución de varios programas como la construcción de nuevas casas, educación financiera, actividades relativas a respuesta y reducción de riesgos en caso de desastres, desarrollo de capacidad en construcción para familias y albañiles, la promoción de acceso a productos de microfinanciamiento para la reparación y mejoras de casas para familias con bajos ingresos con asistencia técnica en construcción y la ayuda de los voluntarios. Empoderamos con vivienda. Para obtener más información, visite habitatdominicana.org .

