Jinergy дебютирует на украинской выставке CISOLAR 2019

КИЕВ (KIEV), Украина, 17 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- 17 апреля этого года компания Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), китайский производитель инновационной фотоэлектрической продукции, дебютировала на выставке CISOLAR 2019 (A34, экспоцентр АККО Интернешнл), где представила свои высокоэффективные солнечные модули.

Как показывают статистические данные, начиная с 2018 года, украинский рынок солнечной энергетики переживает период масштабного развития. В прошлом году этот регион впервые ошел в десятку самых перспективных зарубежных рынков для китайских предприятий отрасли фотовольтаики. В стремлении освоить потенциал этого развивающегося рынка компания Jinergy расширила свой ассортимент и завоевала признание сверхсовременными инновационными технологиями. На сегодняшний день китайский производитель уже получил от украинских компаний заказы на поставку солнечных модулей общей мощностью свыше 100 МВт.

На выставке в Киеве Jinergy продемонстрировала двусторонний PERC-модуль с двойным стеклянным покрытием и коэффициентом активности обеих сторон на уровне 78%. Тыльная сторона модулей позволяет генерировать дополнительные 5%-25% электроэнергии. Кроме того, разработчикам удалось заметно оптимизировать показатели энергогенерации и LCOE без существенного повышения себестоимости производства, что обеспечивает высокую окупаемость инвестиций в подобные системы.

Еще одной "изюминкой" выставочной экспозиции Jinergy стал сверхвысокоэффективный модуль HJT. Благодаря двусторонней генерации, отличной работоспособности в условиях низкого освещения, чрезвычайно низкому температурному коэффициенту и темпу деградации, модуль HJT способен генерировать на 44% больше электроэнергии по сравнению с традиционными поликристаллическими устройствами. На сегодняшний день, средняя элементов HJT серийного производства от компании Jinergy уже достигла 23,79%, а эффективность новых экспериментальных элементов - 24,73%. Выходная мощность модуля-чемпиона JNHM72 составляет 452,5 Вт.

Недавно получив статус производителя солнечных модулей класса BNEF Tier 1, Jinergy планирует наращивать объемы освоения мирового рынка. В 2018 году на долю зарубежных заказов пришлось 40% всего объема поставок продукции китайской компании, а в этом году этот показатель должен достичь 50%. По словам генерального директора Jinergy д-ра Ян Лиюя (Yang Liyou), используя возможности внутреннего и зарубежного рынков, компания намеревается концентрировать свои усилия на регионах инициативы "Один пояс, один путь" и стимулировать реформирование мирового энергетического сектора с помощью надежных и высококачественных продуктов.

Jinergy приглашает существующих и потенциальных партнеров ознакомиться с другими высокоэффективными солнечными модулями из ее модельного ряда на стенде компании (А1.710) в ходе выставки Intersolar Europe с 15 по 17 мая этого года.

О компании Jinergy

Компания сектора зеленой энергетики Jinergy, входящая в состав одной из государственных энергетических корпораций Китая - Jinneng Group, - следует стратегии технологической итерации. На сегодняшний день в портфеле компании представлены три поколения сверхсовременных технологий - поликристаллические, монокристаллические PERC и HJT-модули.

К концу 2018 года мощности Jinergy по производству трех перечисленных выше типов модулей составили 2 ГВт. В 2017 году компания представила на рынке высокоэффективные продукты HJT, а в ближайшие три года планирует нарастить масштабы их производства до гигаваттного уровня.

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SOURCE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.