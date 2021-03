Jinergy fournit le dernier module HJT en Asie de l'Est et en Europe

JINZHONG, Chine, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) a annoncé que l'entreprise fournissait des modules photovoltaïques HJT (d'hétérojonction) demi-coupe à plaquettes M6 (166 mm) aux marchés d'Asie de l'Est et d'Europe. Le module HJT à plaquettes M6 de Jinergy a reçu le certificat TÜV NORD en décembre dernier.

Proposant des avantages spécifiques tels que des processus moins nombreux et plus simples, l'absence de LID/PID, un faible coefficient de température, le HJT est la technologie la plus prometteuse pour réduire efficacement le LCOE des parcs photovoltaïques. La technologie HJT continuant à gagner en maturité, de plus en plus d'utilisateurs finaux, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Europe, sont prêts à choisir un module HJT lorsqu'ils investissent dans des centrales solaires photovoltaïques en toiture ou au sol.

Le 17 mars, le Dr Liyou Yang, directeur général de Jinergy, a été invité à prendre la parole lors de la conférence technique sur l'hétérojonction des cellules photovoltaïques organisée par Solar media. Lors de son discours intitulé Progress on HJT mass production at Jinergy, le Dr Yang révèle que le dernier module HJT proposé par Jinergy utilise la technologie des plaquettes M6, MBB ainsi que la technologie à demi-coupe. Selon Jinergy, l'efficacité moyenne des cellules HJT en production de masse a atteint 24,3 %, tandis que l'efficacité des cellules favorisant la production de masse a atteint 24,7 %.

Grâce à sa conception bifaciale, le module génère également de l'énergie à l'arrière, ce qui augmente la production d'énergie de 10 à 35 % pour différents champs d'application, tels que les prairies, les sols en béton, les champs de neige et les toiles réfléchissantes. « Nous proposons des modules HJT de 120 et 144 cellules destinés au marché résidentiel et aux services publics », a déclaré Dr Yang. Les modules sont compatibles avec les conteneurs et les trackers courants, ce qui facilite leur transfert et leur installation. En outre, les paramètres électriques des modules sont compatibles avec les onduleurs centraux et les onduleurs de chaîne grand public, ce qui évite les coûts supplémentaires à la fin du système.

« Nous sommes heureux de voir un nombre croissant de clients et d'investisseurs se tourner vers le module HJT. Nous sommes confiants dans notre capacité à réduire l'écart de coût entre le PERC et le HJT et nous continuerons à investir dans la R&D pour des technologies de pointe et à contribuer au marché mondial des énergies renouvelables avec les produits les plus sophistiqués et les plus performants », a conclu le Dr Yang.

À propos de Jinergy

Jinergy est un fabricant leader de systèmes photovoltaïques et un fournisseur d'énergie propre qui fait partie du groupe Jinneng Holding, un géant de l'énergie appartenant à l'État chinois. En adoptant la stratégie fondamentale des itérations technologiques, Jinergy a réalisé une production en série de modules Poly C-Si, PERC Mono C-Si et HJT. D'ici la fin 2020, Jinergy aura fourni plus de 6,5 GW de modules photovoltaïques à une trentaine de pays.

