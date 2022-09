Jinergy met au point une gamme de modules entièrement noirs qui démontre les avantages de ce style

TAIYUAN, Chine, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Jineng Clean Energy Technology Ltd. (« Jinergy ») a lancé la gamme Jinergy Design Series de modules entièrement noirs, qui comprend le module de production d'énergie monoface JNMM120 et le module de production d'énergie bifacial JNHM120. Les produits continuent d'utiliser les technologies de pointe que sont les cellules de module PERC et les cellules à hétérojonction de type N (HTJ). Sur cette base, l'entreprise a ajouté ce design noir aux options de son service de personnalisation, qui offre aussi la possibilité de doter les modules de propriétés telles qu'un poids léger ou une résistance aux fortes pressions. Grâce à leur petite taille, les produits peuvent être utilisés dans des scénarios d'application variés et changeants. Ils sont particulièrement adaptés aux projets d'aménagement qui ont des exigences esthétiques, tels que les toitures de villa, les enceintes paysagères et les abris de stationnement urbains. Combinant une conception de premier rang avec d'excellentes performances de production d'énergie, le module entièrement noir apporte une expérience d'installation extraordinaire au marché des modules de distribution haut de gamme.

Conception axée sur l'esthétique

Traditionnellement, la conception des modules de distribution est axée sur le coût moyen de l'électricité ainsi que l'efficacité. Toutefois, dans la pratique, l'apparence globale d'un projet de toiture ou d'aménagement de paysage résidentiel doit être prise en compte. C'est notamment le cas dans les marchés européens et les marchés d'autres pays économiquement développés, où l'esthétique d'un projet ne peut être ignorée. Outre la génération d'une énergie verte et propre, les modules PV ont des propriétés semblables aux matériaux de construction lorsqu'ils sont utilisés comme modules de distribution. Par conséquent, leur apparence doit être coordonnée et adaptée au style global du bâtiment, non seulement pour impressionner les utilisateurs finaux du module de distribution, mais aussi pour encourager les utilisateurs à effectuer des actions d'installation plus proactives, de manière à augmenter le taux d'utilisation des sources d'énergie indépendantes vertes, propres et à faible consommation de carbone.

Les modules entièrement noirs de Jinergy sont conçus pour répondre à ces besoins. Ces produits arborent une silhouette entièrement noire intégrée, avec un panneau arrière, une barre omnibus, un cadre et un matériau d'encapsulation noirs. Grâce à cette conception de premier rang, ces produits se distinguent des modules conventionnels et sont plus appréciés des clients qui accordent une grande importance à l'esthétique.

Faible teneur en carbone

Jusqu'à présent, Jinergy a expédié près de 300 MW de modules sur le marché européen. Notre gamme entière de produits PERC a obtenu la certification CFP française et est entrée pleinement sur le marché français. Jinergy a profité de cette occasion pour développer progressivement sa clientèle européenne.

« Cette fois-ci, nous avons acheté les modules entièrement noirs JNMM120-375 de Jinergy. Ces modules, totalisant une capacité de 3,19 MW, seront utilisés pour nos systèmes de distributions domestiques de 3 kW. Les clients situés en France accordent une attention particulière à l'apparence des produits, et les modules entièrement noirs de Jinergy répondent aux exigences de ce marché, tant du point de vue de l'esthétique que du point de vue de la performance », a déclaré Vicky Cohen, la cliente qui a effectué la première commande de modules entièrement noirs.

Nous intégrons depuis longtemps l'optimisation de l'empreinte carbone dans la conception de nos produits. Toute notre série de produits HJT est basée sur la technologie des cellules de type N, et nos processus technologiques sont simplifiés et optimisés, ce qui fait que chacun de ces produits présente naturellement une faible teneur en carbone. En se basant sur les exigences d'application réelles des clients, Jinergy a adhéré à des normes et des exigences élevées. Tout en s'assurant de maintenir un haut niveau d'efficacité et de fiabilité, Jinergy s'efforce de fournir des produits qui émettent peu de carbone tout au long de leur cycle de vie, qui sont efficaces, fiables, durables et stables, et qui offrent ainsi une valeur plus verte aux clients finaux.

Jinergy libère la valeur d'application des produits à partir de plusieurs dimensions, s'efforce d'apporter des améliorations constantes, se concentre sur la technologie avancée HJT pour développer constamment des solutions de modules différenciées, et accorde une attention continue aux attributs à faible teneur en carbone des produits. La diversification des modules entièrement noirs de Jinergy facilitera l'expansion de son champ d'application dans le domaine des modules de distribution. Jinergy améliorera constamment son écosystème de produits en vue de fournir des produits de qualité qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs.

