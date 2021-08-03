精通13種亞洲語言聲樂家在美國音樂界創造歷史奇蹟

節日歌集Seasonal Songbook是西雅圖Robert Chinn Foundation的數碼平權議案及亞裔名人堂推出的慈善音樂歌曲專輯，旨在推動停止一切針對亞裔的仇恨活動。

西雅圖海鷹美式足球隊，西雅圖港務局及Robert Chinn Foundation成員包括董事局主席Karen Wong等在七月三十一日下午六時（太平洋時間）出席了於亞洲名人堂網站免費現場直播的音樂會節目，與全球觀眾一同慶祝西雅圖音樂界邁向新里程。

所有支持仇恨罪受害人生還者的捐款，都透過亞洲名人堂GoFundMe進行捐款。

具有華裔，日裔及韓裔血統的亞裔Maki Mae 曾在很多演奏廳，節日及政要包括比利時皇后保拉御前演出。Maki Mae是Maki Hsieh [謝明錦] 的藝名。她是亞洲名人堂的主席暨首席執行官和具有百分之二亞裔會員人數的錄音學院之投票會員。

亞洲名人堂是一個受全球認可的計劃，曾接受其表揚的個人與機構包括李小龍，Kristi Yamaguchi等等。名人堂的環球議會主席Noel Lee更在全國建立多個合作夥伴，包括亞馬遜，波意，西雅圖海鷹隊，迪士尼，YouTube, IBM及其他傑出領袖等。

如需要安排採訪今次活動的藝術表演者及基金會或名人堂行政人員，請與媒體部門聯絡。

媒體參考資料:

Seattle Concert Promo Video西雅圖音樂會宣傳視頻

Tokyo Concert News Coverage東京音樂會新聞採訪

Dropbox: Photos, videos, collateral多寶箱：相片,錄像及附隨資料

關於亞洲名人堂ASIAN HALL OF FAME

在二ＯＯ四年成立的亞洲名人堂，是一個榮獲全球認可專門表揚與推廣亞洲卓越事務及族裔平權的組織。名人堂肩負為全球四十六億亞裔，美藉亞太裔太平洋島民及原住民部族等尋求正義的責任。新理事就職典禮是名人堂每年的重要慶典，活動中曾受表揚的名人包括武術巨星李小龍，奧林匹克溜冰冠軍得主Kristi Yamaguchi等等。另外，該組織並支持全年進行的活動，推廣爭取數碼媒體平權及推升亞裔在全國代表議事的能見度。

有關亞洲名人堂的相關資料，請瀏覽網站：www.asianhalloffame.org.。

聯絡人：Danielle Kovnat 電話：(646) 500-8747 電郵：[email protected].

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1587611/Seasonal_Songbook_cover_art.jpg

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg

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