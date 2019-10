Jiuye SCM présente son expertise en matière d'expédition de produits de la mer à l'exposition CFSE 2019

Jiuye SCM, qui participe cette année pour la quatrième fois à l'exposition, présente ses dernières solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie des produits de la mer et offre gratuitement à l'échelle de la ville un service de ramassage, de stockage et d'expédition lors de l'événement.

La Chine connaît une croissance dans le commerce des produits de la mer. Au premier trimestre de 2018, le pays a enregistré une valeur totale de 7,71 milliards de dollars US, une croissance de 10,84 % sur un an, ce qui en fait l'un des marchés des produits de la mer à la plus forte croissance. Qingdao est devenue un centre pour les exportations et les importations de produits aquatiques. Les entreprises de la ville ont exporté 2 165 tonnes de produits aquatiques à 18 pays membres de l'initiative la Ceinture et la Route, y compris l'Indonésie et la Malaisie.

Profitant de cette dynamique, Jiuye SCM a joué un rôle essentiel pour l'industrie des produits de la mer dans le contexte de cette perspective prometteuse pour l'industrie. À Qingdao, l'entreprise a mis en place des entrepôts et une infrastructure de la chaîne d'approvisionnement, couvrant les services de la chaîne du froid, de la viande, des fruits et des produits de la mer, qui ont entraîné la croissance des activités de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise en matière d'importations et d'exportations de produits de la mer le long de la côte.

« Tandis que l'expansion de l'infrastructure mondiale continue de faciliter le service logistique, nous améliorons également notre capacité d'expédition à l'international pour compléter les plateformes de commerce électronique et stimuler le développement du commerce transfrontalier de produits de la mer en Chine », a déclaré Mochou Tu, vice-présidente du service des ventes de Jiuye SCM.

« Cette fois, à l'exposition, nous offrons gratuitement des services d'entreposage et d'expédition afin de pallier les coûts élevés de l'expédition des produits de la mer et l'absence de système de gestion des données ; nous franchissons ainsi une autre étape vers l'amélioration de la qualité et des normes des services alimentaires », a-t-elle poursuivi.

Afin d'intégrer plus de ressources marketing en ligne au sein des services de chaîne d'approvisionnement en place de Jiuye SCM, la société a lancé Freshcn, une plateforme mondiale de services d'aliments frais combinant les canaux en ligne et hors ligne qui aide les clients à promouvoir des produits frais grâce à l'aide d'influenceurs en ligne.

Freshcn fournit une solution innovante de service à guichet unique qui couvre le dédouanement, l'expédition et la chaîne de froid, ainsi que le marketing localisé en ligne. Alors que les plateformes de commerce électronique en Chine continuent de profiter de diffusions en direct par des influenceurs pour promouvoir leur marchandise, la plateforme Freshcn de Jiuye offre une opportunité pour les entreprises étrangères de commercialiser leurs produits frais en ligne en Chine. C'est aussi une plateforme sociale en ligne qui connecte les gourmands avec un contenu créatif proposant des produits frais et des spécialités du monde entier.

Avec des services innovants comme Freshcn, qui intègre les ressources en ligne et hors ligne, les nouvelles solutions de la chaîne d'approvisionnement et de marketing de Jiuye SCM devraient, selon Tu, promouvoir davantage le développement de l'industrie des produits de la mer du pays, stimuler la croissance dans la région de Qingdao et le commerce mondial des produits de la mer.

La société a développé un système de chaîne d'approvisionnement complexe, spécialement conçu pour les produits frais ou vivants. En 2017, elle a expédié des dizaines de milliers de crabes vivants pour un poids de 50 tonnes en provenance des ports de pêche de Russie et de Shanghai, une tâche importante pour Jiuye qui est intrinsèquement difficile en raison de strictes règles de douane et d'accise, mais aussi en raison de l'expertise et des techniques nécessaires pour garantir la qualité de l'eau.

Jiuye SCM propose des services à guichet unique aux entreprises mondiales des produits frais qui couvrent l'entreposage pour la chaîne du froid, le transport, la livraison à domicile et des services numériques, et elle a également établi des services de formalités douanières efficaces pour aider les clients à réduire le temps de dédouanement pour les produits frais avec durée de vie plus courte.

Jiuye a construit des systèmes de données pour aider les clients à mieux suivre la situation des marchandises et ses services d'emballage respectueux de l'environnement réduisent les coûts et garantissent la fraîcheur.

Le fournisseur de services de la chaîne d'approvisionnement a également développé des modèles interentreprises (B2B) et entreprise-consommateur (B2C). Sa plateforme d'expédition B2B fonctionne grâce à des « entrepôts sur cloud », complétés par un système de contrôle de transport équipé de GPS et de technologies de détection de température et de visualisation de la température pour le stockage intelligent et la livraison des produits froids.

Le service de livraison B2C de la société gère jusqu'à 200 000 commandes par jour, avec un taux de croissance annuel de 50 %. Les entrepôts industriels de Jiuye sont équipés de zones à températures multiples, allant de constante, variable et faible pour la congélation et la réfrigération, permettant un stockage sûr et efficace des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1020686/Jiuye_SCM.jpg

SOURCE Jiuye SCM