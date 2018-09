Johan P. Schlyter vahvistamaan H&D Wirelessin johtokuntaa

TUKHOLMA, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

Nasdaq First North -pörssiin listatun H&D Wirelessin johtokunta on nimittänyt Johan P. Schlyterin johtokunnan lisäjäseneksi. Johtokunta aikoo ehdottaa Schlyterin nimittämistä varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2019 yhtiökokouksessa.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

Johan P. Schlyterillä on pitkä kokemus autoalan johtotehtävistä. Vuosina 2015-2017 hän työskenteli saksalaisen ajoneuvovalmistajan MANin johdossa ja oli vastuussa konsernin maailmanlaajuisesta jälleenmyyjä- ja huoltoverkostosta. Vuosina 2012-2015 Schlyter oli ruotsalaisen konevalmistajan Ålön hallituksen pääjohtaja ja toimitusjohtaja. Sitä ennen Schlyter työskenteli Scanialla 26 vuoden ajan muun muassa tittelillä Senior Vice President for Latin America, Asia, Southern Africa and Australia sekä Scanian Saksan- ja Itävallan-yrityksen toimitusjohtajana.

"Schlyterillä on kansainvälistä kokemusta alalta ja hän ymmärtää pääkohdemarkkinaamme erinomaisesti, joten hänellä on paljon annettavaa H&D Wirelessille. Hänessä yhdistyvät liiketoimintaa ja toisaalta asiakaslähtöisyyttä korostavat ajattelutavat sekä vahva painopiste arvon tuottamisessa osakkeenomistajille", sanoo Pär Bergsten, H&D Wirelessin perustaja ja toimitusjohtaja.

Yhteyshenkilö luovutti tiedot julkaistaviksi 12.9.2018.

Tietoja H&D Wirelessistä

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli miljoona langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. Yhtiö kehittää ja toimittaa teollisuuden fyysisten prosessien digitalisointi- ja optimointiratkaisuja Griffin Enterprise Positioning Servicen (GEPS™) avulla käyttäen sisäänrakennettua tekoälyä teollisuus 4.0:n ja älytehtaiden tarpeisiin. H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin joulukuussa 2017 sertifioidun neuvonantajan FNCA Sweden AB:n avustuksella. Lisätietoja osoitteesta http://www.hd-wireless.com.