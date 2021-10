John Cena annonce que c'est le moment de se rendre à Abu Dhabi

Après le teaser vidéo lancé la semaine dernière, le film complet publié aujourd'hui montre J. Cena abandonnant ses plans de voyage s'être documenté sur Abu Dhabi pendant son vol, soulignant les raisons pour lesquelles il est temps d'y aller. Plongeant littéralement dans tout ce que la destination a à offrir, J. Cena saute en parachute d'un avion et atterrit sur le toit de l'emblématique Louvre Abu Dhabi. La vidéo présente une vue d'ensemble du voyage de l'acteur à travers les magnifiques paysages d'Abu Dhabi, ses attractions de classe mondiale et sa scène de divertissement légendaire.

Un havre de soleil toute l'année et un endroit parfait pour le soleil d'hiver, Abu Dhabi offre un monde en un seul endroit. C'est la destination idéale pour les voyageurs qui cherchent à canaliser leur envie de voyager et à créer de nouveaux souvenirs. Qu'il s'agisse de faire du dune bashing dans le désert, de se détendre sur ses plages immaculées, de profiter de sa scène artistique et culturelle vibrante et contemporaine ou d'explorer un éventail d'attractions et de parcs à thème pour toute la famille, il y a tout un monde de possibilités à découvrir lors d'un voyage à Abu Dhabi.

Le film a été diffusé après l'annonce qu'Abu Dhabi accueille dans l'Émirat tous les voyageurs internationaux vaccinés et ceux en provenance des pays de la liste verte, sans qu'il soit nécessaire de les mettre en quarantaine.

Un aperçu de ce qui se prépare à Abu Dhabi :

Avec un calendrier rempli d'expériences exaltantes, d'événements, de concerts et de spectacles qui se déroulent à Abu Dhabi, chacun y trouve son compte. Tout un monde de découvertes attend ceux qui explorent le calendrier d'Abu Dhabi, dont quelques points forts :

· Des événements sportifs internationaux tels que la série UFC Fight Island™, le Spartan World Championship, qui quitte les États-Unis pour la première fois pour être accueilli à Liwa Oasis, le Grand Prix Etihad Airways Abu Dhabi de Formule 1®, le Mubadala World Tennis Championship, la T20 World Cup Abu Dhabi et le championnat annuel Abu Dhabi HSBC Golf Championship

· Des événements idéaux pour les amateurs de culture, comme Abu Dhabi Art, le Sheikh Zayed Festival et Abu Dhabi Classics, qui fait venir à Abu Dhabi certains des meilleurs musiciens classiques du monde

· Parfaite pour les gourmets et les amateurs de cuisine, Abu Dhabi présente une nouvelle itération de Abu Dhabi Culinary Season, la célébration annuelle de l'Émirat qui propose des expériences culinaires innovantes et alléchantes, allant de masterclass abec des chefs internationaux à des événements exclusifs à la table de chefs et à des offres dans les meilleurs restaurants de la capitale

· Autre offre pour les gastronomes, Abu Dhabi accueillera le premier événement MENA's 50 Best Restaurants en février 2022, une étape essentielle dans la volonté permanente de 50 Best d'inciter les gens à voyager et à explorer, à rechercher de nouvelles aventures culinaires et à mettre en lumière les chefs et les tendances alimentaires prometteurs

· Que vous soyez à la recherche d'un séjour court ou prolongé, vous pourrez assister à d'incroyables spectacles et concerts comiques tels que An Evening with Michael McIntrye, qui verra le plus grand comique britannique se produire à Abu Dhabi pour la toute première fois

· Le Mother of the Nation Festival événement familial bien connu, revient pour sa cinquième édition, célébrant l'innovation, la créativité et les traditions des Émirats arabes unis tout en honorant l'héritage de Son Altesse Sheikha Fatima bint Mubarak. Il y aura également toute une série d'événements de divertissement, dont The World of Nickelodeon – idéal pour les familles, et le Middle East Film & Comic Con, qui aura lieu à Abu Dhabi pour la première fois. Les fans de bandes dessinées et les cosplayers seront ravis de cet événement de trois jours.

À propos du département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi :

Le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abu Dhabi. En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'Émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'Émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'Émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

