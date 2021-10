John Cena kündigt „Time is Now" an und besucht Abu Dhabi

Nach dem Teaser-Video, das letzte Woche veröffentlicht wurde, sieht man in dem heute veröffentlichten vollständigen Film, wie Cena seine Reisepläne aufgibt, nachdem er auf seinem Flug von Abu Dhabi gelesen hat - und damit genau weiß, warum die Zeit für einen Besuch gekommen ist. Cena taucht buchstäblich in alles ein, was das Reiseziel zu bieten hat, springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug ab und landet auf dem Dach des berühmten Louvre Abu Dhabi. Das Video zeigt die Vogelperspektive von Cenas Reise durch Abu Dhabis wunderschöne Landschaften, Weltklasse-Attraktionen und die legendäre Unterhaltungsszene.

Abu Dhabi ist eine Oase des ganzjährigen Sonnenscheins und ein perfekter Ort für die Wintersonne. Es bietet eine Welt an einem Ort - ideal für Reisende, die ihr Fernweh stillen und neue Erinnerungen schaffen wollen. Vom Dünenspaziergang in der Wüste bis zum Entspannen an den unberührten Stränden, vom Besuch der lebendigen und zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene bis zur Erkundung der zahlreichen Familienattraktionen und Themenparks - bei einer Reise nach Abu Dhabi gibt es viele Möglichkeiten zu entdecken.

Der Film wurde nach der Ankündigung veröffentlicht, dass Abu Dhabi alle internationalen geimpften Reisenden und diejenigen, die aus Ländern der Grünen Liste kommen, ohne Quarantäne wieder in das Emirat einreisen lassen wird.

Um den Film in voller Länge zu sehen, folgen Sie bitte den untenstehenden Links:

Besuchen Sie Abu Dhabi auf Facebook: Hier klicken

Besuchen Sie Abu Dhabi auf Instagram: Hier klicken

Besuchen Sie Abu Dhabi auf Twitter: Hier klicken

John Cena auf Twitter: Hier klicken

Hochauflösendes Kampagnenfoto: https://we.tl/t-qMAITM50if

Weitere Informationen finden Sie unter: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now

Ein Highlight der kommenden Veranstaltungen in Abu Dhabi:

Mit einem Kalender voller aufregender Erlebnisse, Veranstaltungen, Konzerte und Shows, die in ganz Abu Dhabi stattfinden, gibt es für jeden etwas zu erleben. Eine ganze Welt voller Entdeckungen erwartet diejenigen, die den Abu Dhabi Kalender erkunden, darunter einige der wichtigsten Highlights:

· Internationale Sportereignisse wie die UFC Fight Island™-Serie, die Spartan World Championship, die zum ersten Mal die USA verlässt, um in Liwa Oasis ausgetragen zu werden, der Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Mubadala Tennisweltmeisterschaft, T20 Weltmeisterschaft Aubu Dhabi und die jährliche Abu Dhabi HSBC Golf Championship

· Veranstaltungen, die ideal für Kulturinteressierte sind, wie Abu Dhabi Art, Sheikh Zayed Festival und Abu Dhabi Classics, das einige der besten klassischen Musiker der Welt nach Abu Dhabi bringt

· Perfekt für Feinschmecker und Liebhaber kulinarischer Genüsse präsentiert Abu Dhabi eine neue Ausgabe der Abu Dhabi Culinary Season, des jährlichen Festes des Emirats für innovative und köstliche kulinarische Erlebnisse, von internationalen Meisterkursen für Köche bis hin zu exklusiven Tischveranstaltungen und Angeboten in Spitzenrestaurants in der ganzen Hauptstadt

· Ein weiteres Angebot für Gastronomen: Abu Dhabi wird im Februar 2022 die erste MENA's 50 Best Restaurants-Veranstaltung ausrichten. Dies ist ein entscheidender Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Bestrebens von 50 Best, Menschen zum Reisen und Entdecken zu inspirieren, neue kulinarische Abenteuer zu suchen und aufstrebende Köche und kulinarische Trends ins Rampenlicht zu stellen.

· Ganz gleich, ob Sie einen kurzen oder längeren Besuch planen, es gibt unglaubliche Comedy-Auftritte und Konzerte, wie z. B. An Evening with Michael McIntrye, bei dem der führende britische Comedian zum ersten Mal in Abu Dhabi auftritt.

· Das beliebte, familienfreundliche Festival Mother of the Nation Festival kehrt zu seiner 5. Auflage zurück und feiert die Innovation, Kreativität und Traditionen der VAE, während es gleichzeitig das Vermächtnis von S.H. Sheikha Fatima bint Mubarak ehrt. Darüber hinaus wird es eine Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen geben, darunter The World of Nickelodeon – ideal für Familien zum Erkunden - und die Middle East Film & Comic Con, , die zum ersten Mal in Abu Dhabi stattfindet und Comic-Fans und Cosplayer mit Sicherheit begeistern wird.

Informationen zum Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Verwirklichung der globalen Ambitionen Abu Dhabis bei. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, strebt DCT Abu Dhabi danach, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Richtlinien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats definiert. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, repräsentiert durch seine lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, bahnbrechende Initiativen und kreatives Denken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668364/Abu_Dhabi.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi