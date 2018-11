John Frieda® Hair Care y Camila Mendes presentan la nueva colección Day 2 Revival

LOS ÁNGELES, 19 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- John Frieda® Hair Care y la Embajadora de Marca Camila Mendes lanzaron la nueva colección Day 2 Revival™ en un evento íntimo en Los Ángeles el fin de semana. La colección, especialmente formulada para inyectar vida al cabello en su segundo día sin lavar, fue presentada a un selecto grupo de medios e influyentes personalidades digitales durante una cena de Friendsgiving auspiciada por Camila en Hollywood Hills. Los asistentes disfrutaron de un primer vistazo a la línea y recibieron códigos exclusivos para compartir con sus seguidores y lectores para que los consumidores puedan adquirir la línea en el marco del prelanzamiento exclusivo y de edición limitada en Amazon.com, antes del lanzamiento oficial en 2019.

John Frieda® Hair Care sabe que para muchas mujeres el champú y el acondicionador no forman parte de sus rutinas cotidianas. De hecho, saben que a veces pasan dos, tres, cuatro o más días entre lavados. Por eso crearon la colección Day 2 Revival™, diseñada para inyectar vida al cabello y prepararlo para peinados contundentes en los días sin lavado. La colección comprende cuatro productos para peinarse y está especialmente formulada para usarse en cabello seco y obtener el estilo deseado sin complicaciones al segundo día sin lavar o incluso después, al tiempo que se conserva la muy necesaria humectación y la textura ligera.

Camila se identifica con las mujeres que no lavan su cabello diariamente: "Mi cabello tiene textura natural y prefiero evitar lavarlo todos los días para que el peinado dure unos cuantos días más", explicó. "Sin embargo, después de un día o dos mis rizos ya no lucen igual de bien. Me encanta que ahora haya productos capaces de prolongar el tiempo entre lavados y hacer que mi cabello luzca como recién peinado".

La colección tiene un producto para cada tipo de cabello, desde los rizos más firmes hasta el cabello más lacio y delgado:

Day 2 Revival Curl Reset™ Spray: revitaliza los ondulados sin lavar gracias a una nutritiva mezcla de aceites secos de açai y aguacate. Ideal para cabellos ondulados que pierden humectación con facilidad, esta fórmula en spray da vida instantáneamente a la definición de los rizos al tiempo que elimina el frizz , agrega humectación y suavidad.

revitaliza los ondulados sin lavar gracias a una nutritiva mezcla de aceites secos de açai y aguacate. Ideal para cabellos ondulados que pierden humectación con facilidad, esta fórmula en spray da vida instantáneamente a la definición de los rizos al tiempo que elimina el , agrega humectación y suavidad. CÓMO FUNCIONA: enriquecido con un agente acondicionador, es un sistema único de peinado de ondulados a base de polímeros que se mezcla perfectamente con cada onda para redefinirla y eliminar el frizz . Esta fórmula hidratante deja el cabello súper suave y agradable al tacto, y da vida a las formas onduladas bellamente definidas con fijación ligera.

. Esta fórmula hidratante deja el cabello súper suave y agradable al tacto, y da vida a las formas onduladas bellamente definidas con fijación ligera.

Recomendado para cabellos naturalmente ondulados o con ondas tipo 3A a 4A

Day 2 Revival Smoothing Dry Oil: ayuda a eliminar el frizz y suaviza y nutre el cabello seco al instante. Elaborado con hidratantes aceites secos de açai y aguacate, una fórmula que aporta brillo al cabello apagado tras un día sin lavado y no deja residuos pesados ni grasosos.

ayuda a eliminar el y suaviza y nutre el cabello seco al instante. Elaborado con hidratantes aceites secos de açai y aguacate, una fórmula que aporta brillo al cabello apagado tras un día sin lavado y no deja residuos pesados ni grasosos. CÓMO FUNCIONA: mezcla progresiva de silicona que ayuda a suavizar y eliminar la rebeldía del cabello al tiempo que añade brillo, nutre las ondas y rizos con el cuidado y humectación extra que necesitan.



Recomendado para todo tipo de cabello grueso, seco o con rizos tipo 3B a 4C

a 4C Day 2 Revival Wave Refresh™ Spray: contiene una mezcla única de aceite de açai y aguacate en seco a fin de dar mayor textura y vida al cabello seco. Cada dosis de rocío crea ondas que enriquecen el peinado del día anterior y lo hacen lucir naturalmente alborotado.

contiene una mezcla única de aceite de açai y aguacate en seco a fin de dar mayor textura y vida al cabello seco. Cada dosis de rocío crea ondas que enriquecen el peinado del día anterior y lo hacen lucir naturalmente alborotado. CÓMO FUNCIONA: polímero para peinar que contiene minerales cristalizados y ayuda a formar ondas texturizadas y ligeras sin perder humectación y movimiento natural. Se aplica fácilmente en rocío y de inmediato da forma y define un estilo ondulado y cómodo.



Recomendado para todo tipo de cabello naturalmente ondulado, estilizado con rizos artificiales o entre lacio y ondulado tipo 2C

Day 2 Revival Dry Shampoo: champú en seco que inyecta vida instantáneamente al cabello y el cuero cabelludo al segundo día sin lavado y no deja residuos visibles. Su aroma es muy suave y absorbe rápidamente la grasa para reactivar el peinado y dejar una sensación de limpieza cuando se elige no lavar el cabello.

champú en seco que inyecta vida instantáneamente al cabello y el cuero cabelludo al segundo día sin lavado y no deja residuos visibles. Su aroma es muy suave y absorbe rápidamente la grasa para reactivar el peinado y dejar una sensación de limpieza cuando se elige no lavar el cabello. CÓMO FUNCIONA: Derivado de arroz, contiene polisacáridos naturales que ayudan a eliminar el exceso de grasa del cabello gracias a una fórmula de fino rocío que deja el cabello luciendo y sintiéndose fresco.



Recomendado para todo tipo y textura de cabello

"Ampliar el tiempo entre lavados no es una tendencia, sino una opción de estilismo que las mujeres con todo tipo de cabello han elegido desde hace mucho", dijo Leah Stone, gerente senior de marca de John Frieda Hair Care en los Estados Unidos. "Los productos Day 2 Revival son ideales para quienes desean que su cabello luzca vivo, estilizado y fabulosos al segundo, tercer o cuarto día sin lo engorroso de lavarlo y secarlo".

Los productos John Frieda® Day 2 Revival™ están disponibles en preventa en Amazon.com a partir del 17 de noviembre y hasta agotar existencias. La línea estará disponible en Amazon.com de manera oficial en 2019.

