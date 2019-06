John Legend tocará por primera vez en Sicilia en el Taormina4Ever el 25 de julio

La leyenda y su banda tocará junto con una orquesta sinfónica de 100 piezas en el antiguo teatro de Taormina. Producida por Dream Loud y 4Ever Brand, las compañías expanden su modelo de música experiencial en directo al ofrecer actuaciones únicas de artistas icónicos acompañados por una orquestación original en ubicaciones históricas.

NUEVA YORK, 20 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Dream Loud y 4Ever Brand, las compañías que introdujeron la primera celebración oficial del 4 de julio en Italia, junto con Orvieto4Ever, organizarán la actuación del ganador de un Óscar, un Emmy, un Tony, un Globo de Oro y 10 Grammy, John Legend, en el antiguo teatro de Taormina, de 3000 años de antigüedad, que será el único concierto del artista en Italia en 2019. El también llamado "teatro griego" fue construido en el siglo III a. C. por los griegos, y restaurado por los romanos aproximadamente 500 años después, lo que lo convierte en el anfiteatro más antiguo del mundo en el que todavía se organizan actuaciones de manera regular.

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8555451-dream-loud-john-legend-taormina4ever-sicily-italy/

La histórica actuación de John Legend marcará el inicio de la relación entre de 4Ever Brand, la ciudad de Taormina y la región de Sicilia, además de ofrecer un anticipo de lo que se puede esperar de la serie de conciertos Sicily4Ever que tendrán lugar a lo largo del fin de semana del 4 de julio de 2020, y que incluirá la celebración oficial del 4 de Julio de Italia.

La adición de Taormina como ciudad "4Ever City" y de Sicilia como nueva región "4Ever Region" es especialmente importante, ya que la población siciliana constituye el mayor grupo de emigrantes italianos en Estados Unidos, donde ayudaron a construir la infraestructura del país ladrillo a ladrillo, literalmente. Sicily4Ever celebrará tanto la estrecha relación entre Italia y EE. UU., como los valores de la Declaración de Independencia sobre los que se construyó el país norteamericano y que han sentado las bases de los derechos humanos en todo el mundo. Prestando su apoyo como socio de medio de Taormina4Ever está Radio Monte Carlo, cuyos programas y sitio web www.radiomontecarlo.net, así como sus redes sociales, darán una amplia cobertura el evento además de entradas de regalo para el concierto mientras están en el aire.

El consejero delegado de Dream Loud y director creativo de los espectáculos 4Ever, Marco Bosco, afirma que "el teatro de Taormina puede que no sea el pabellón más famoso del mundo, pero sin duda alguna, es el más importante. Los griegos inventaron el ocio moderno, entendido como el teatro en sí, el escenario, la escenografía, la orquestación, los asientos... todo el teatro. Incluso descubrieron las ventajas acústicas de construir teatros en colinas, como se puede observar aquí. ¿Con qué frecuencia se puede acudir a un espectáculo o actuación en un recinto que se remonta a la creación del mismísimo entretenimiento? No solo eso, también ilustra la importancia continuada del entretenimiento en directo, ya que demuestra que incluso 3000 años después y con la diversidad de opciones de entretenimiento actuales, nada ha conseguido reemplazar la necesidad de las personas de juntarse en un teatro para disfrutar de un espectáculo. La autenticidad y la música de John Legend tienen tal calidad atemporal, que no se me ocurre un artista que capture mejor el pasado, el presente y el futuro en un espectáculo mágico de 4Ever".

Acerca de Dream Loud

Dream Loud es una agencia creativa especializada en desarrollo de marca gracias a la creación, análisis y estrategia de contenido y propiedad intelectual integral. Con sedes en Nueva York y Los Ángeles, sus ejecutivos clave son el consejero delegado y director creativo, Marco Bosco, y el director de Operaciones y director de Relaciones Comerciales, Aaron J. Braunstein.

Acerca de 4Ever Brand

Operada por Dream Loud, 4Ever Brand es una plataforma de espectáculos en directo, que combina aspectos políticos, históricos y de ocio de una manera nunca vista en el sector de la música. Sus planes de expansión para más allá del 2020 incluyen diversas ciudades y recintos, y la culminación de sus planes para hacer que el formato esté disponible para la televisión tradicional y las plataformas de retransmisión. El director de Desarrollo, D. Cody Barnett, fue nombrado para el cargo en 2018.

SOURCE Dream Loud