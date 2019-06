John Legend va se produire pour la première fois en Sicile dans le cadre de Taormina4Ever le 25 juillet

Legend et son groupe se produiront aux côtés d'un orchestre symphonique de 100 musiciens dans le théâtre antique de Taormine. Produit par Dream Loud et 4Ever Brand, les sociétés développent leur modèle du divertissement musical en direct centré sur l'expérience procurée offrant des performances absolument uniques mettant en vedette des artistes emblématiques accompagnés d'un orchestre original dans des endroits historiques.

NEW YORK, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- Dream Loud et 4Ever Brand, les entreprises qui ont apporté la première célébration officielle du 4 juillet en Italie avec Orvieto4Ever invitent John Legend, le lauréat aux cérémonies des Oscar, des Emmy, des Tony, des Golden Globe et 10 fois vainqueur d'une récompense aux Grammy Awards, à se produire dans le théâtre antique vieux de 3 000 ans de Taormine pour son unique représentation en Italie en 2019. Aussi connu sous le nom de « théâtre grec », le lieu a été construit au 3e siècle avant J.-C. par les Grecs et restauré par les Romains environ 500 ans plus tard, ce qui en fait le plus ancien amphithéâtre romain au monde qui accueille encore régulièrement des spectacles.

La représentation historique de John Legend va marquer le début de la relation entre 4Ever Brand, la ville de Taormine, et la région de la Sicile, tout en offrant un aperçu de ce qui peut être attendu de la série de concerts Sicile4Ever qui se déroulera durant le week-end du 4 juillet en 2020 et qui inclura notamment la célébration officielle du 4 juillet de l'Italie.

L'ajout de Taormine au rang de « 4Ever City » et de la Sicile comme une nouvelle « 4Ever Region » est particulièrement important, car les Siciliens représentent le plus grand groupe d'Italiens ayant émigré en Amérique où ils ont littéralement aidé à construire l'infrastructure des États-Unis pierre par pierre. Sicile4Ever célébrera l'étroite relation entre l'Italie et les États-Unis, ainsi que les valeurs de la Déclaration d'indépendance sur lesquelles l'Amérique a été fondée et qui sont aujourd'hui devenues le standard des droits de l'homme partout dans le monde. Taormina4Ever est soutenu par Radio Monte Carlo en tant que partenaire média 2019. Les programmes, le site Web www.radiomontecarlo.net ainsi que les réseaux sociaux de la station proposeront une couverture médiatique importante de l'événement et des billets d'avion seront offerts.

Marco Bosco, PDG de Dream Loud et directeur créatif des spectacles 4Ever, a déclaré : « Le théâtre de Taormine n'est peut-être pas le plus célèbre lieu de spectacle au monde, mais c'est sans doute le plus important. Les Grecs ont inventé l'activité du divertissement moderne, le concept même du théâtre, la scène, la mise en scène, l'orchestre, les places assises, tout. Ils ont même compris les avantages à construire les théâtres sur des pentes de colline en matière d'acoustique, comme vous pouvez le voir ici. Combien de fois pouvez-vous assister à un spectacle ou faire une représentation dans un lieu qui remonte à la création du divertissement lui-même ? Non seulement cela, il illustre également l'importance continue du divertissement en direct, car il montre que même après 3 000 ans, et toutes les façons dont nous pouvons maintenant être divertis, que rien n'a remplacé la nécessité pour les gens de se rassembler dans un théâtre pour voir un spectacle. L'authenticité et la musique de John Legend ont une telle qualité intemporelle et je ne vois pas de meilleur interprète pour parfaitement capter le passé, le présent et le futur le temps d'un spectacle 4Ever magique. »

