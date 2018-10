John Walker Masters' Edition: o primeiro uísque escocês de 50 anos na história da Johnnie Walker

Meio século de elaboração, 100 garrafas produzidas

LONDRES, 17 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A John Walker Masters' Edition é um uísque escocês elegante e de maturação tripla que foi criado a partir de seis uísques excepcionalmente raros, cada um envelhecido por um período de no mínimo 50 anos. Os uísques da John Walker Masters' Edition foram extraídos de destilarias antigas existentes durante a vida do fundador John Walker (1805-1857). Cinco das seis destilarias, cujos uísques insubstituíveis figuram na John Walker Masters' Edition, não estão mais operando.

The John Walker Masters' Edition

Apenas 100 garrafas da John Walker Masters' Edition foram criadas. O nome do uísque escocês exclusivo origina-se da experiência magistral em uísques, assim como da apresentação. Como um lançamento especial, a edição The John Walker é apresentada em um decantador de cristal Baccarat preto raro, em estojo duplo personalizado individualmente numerado e vem acondicionada em um gabinete criado por N.E.J. Stevenson, fabricante de gabinetes especialmente para Sua Majestade, a Rainha.

John Williams, diretor de marca global da Johnnie Walker disse: "Uísques de cinquenta anos são muito raros. Uísques com esta idade possuem uma característica incomparável, mas é preciso uma habilidade extraordinária para se obter a revelação de seu sabor e depois equilibrá-los para que as pessoas possam apreciar o resultado final. É aí onde nosso master blender Jim Beveridge – um de apenas seis na história da Johnnie Walker – e sua pequena equipe de excepcionais artesões do uísque entram em cena como mestres de seu ofício".

A John Walker Masters' Edition apresenta uísques single malt extraídos de algumas das reservas mais antigas disponíveis originadas das destilarias Glen Albyn e Glenury Royal – que atualmente estão fechadas – além da reconhecidíssima destilaria Blair Athol, que se encontra na porta de entrada das Scottish Highlands (Terras Altas da Escócia). Os uísques de três grãos usados em sua criação são originados das destilarias fantasmas de Caledonian, Cambus e Port Dundas.

Jim Beveridge, o master blender da Johnnie Walker disse: "Cada gota deste uísque foi selecionada à mão originada de alguns dos barris mais valiosos e preciosos de malte e uísques de grãos encontrados em nossas reservas.

"Há cerca de 20 anos, os blenders da Johnnie Walker reconheceram que estes uísques individuais eram singulares e decidiram reservá-los para uso especial, possibilitando que cada um deles continuasse a envelhecer em seus barris, sabendo que, com o tempo, algo ainda mais notável surgiria. Nosso objetivo era prestar uma homenagem aos mestres que trabalharam com estes uísques há tanto tempo e, com a criação da Masters' Edition, acredito que conseguimos fazer isto."

A John Walker Masters' Edition é um uísque escocês triplamente envelhecido. Elaborado em pequenas quantidades em um grande barril combinado e personalizado feito de aduelas de madeira de carvalho de 100 anos de idade, as camadas de seu sabor se revelam lentamente no paladar, com cassis, ou groselha-preta, e cítricos deliciosos se transformando em notas de chocolate amargo, intenso e cremoso que perduram produzindo um toque duradouro, suave e reconfortante com notas de mentol refrescante e sutilmente defumadas.

The John Walker Masters' Edition tem um teor alcoólico em barril natural de 43,3%, com um preço de venda de varejo de US$25.000. Está à disposição em mercados limitados e selecionados, sendo que uma garrafa será leiloada em Bonhams, Hong Kong em 2019.

Aprecie o Johnnie Walker com moderação. Acesse DrinkIQ.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/769355/Johnnie_Walker_Masters_Edition.jpg

FONTE Johnnie Walker