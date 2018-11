Johnnie Walker abre loja pioneira para oferecer experiências com whisky

MADRI, 9 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Johnnie Walker, marca número um de scotch whisky em todo o mundo, abre hoje sua primeira loja matriz de experiências em Madri.

Este espaço novo e empolgante promete se tornar um point para os amantes do scotch e também para quem está começando no mundo do whisky. Ele oferece uma grande variedade de experiências imersivas, incluindo aulas de apreciação e degustação, para que se possa vivenciar o mundo da Johnnie Walker e do scotch.

Os visitantes poderão escolher entre uma seleção especial de whiskies Johnnie Walker, adquirir alguns dos mais raros e excepcionais single malts da marca e explorar colaborações especiais de edição limitada exclusivas da nova loja.

Dentre as experiências disponíveis há uma área interativa na qual os convidados podem conhecer o ofício de preparação de coquetéis, uma mesa de degustação onde podem mergulhar nos sabores encontrados na essência de um Johnnie Walker e uma estação de personalização onde podem encontrar presentes originais e adicionar gravuras e rótulos personalizados às suas compras.

A loja de ponta oferece experiências virtuais como a Discover Scotland through Johnnie Walker (Conheça a Escócia por meio da Johnnie Walker), que permite que os visitantes conheçam a marca fazendo uma excursão pelos quatro cantos da Escócia, descobrindo as deslumbrantes Highlands, as ilhas intrigantes do país, as verdejantes Lowlands e os segredos de Speyside, culminando com uma degustação de Johnnie Walker.

Também haverá ofertas sazonais, com um especialista em coquetéis na loja da Johnnie Walker nesta temporada de festas. Ele mostrará como impressionar convidados com uma combinação do Johnnie Walker Gold Label Reserve congelado com um toque do premiado e artesanal chocolate escocês. Os participantes também aprenderão a fazer coquetéis e conhecerão técnicas que farão com que suas festas fiquem no gosto dos convidados por muito tempo.

John Williams, diretor global da marca Johnnie Walker, disse: "Estamos sempre buscando novas formas de surpreender e envolver nossos clientes, e este tipo de loja matriz de experiências da Johnnie Walker proporciona exatamente isso. Ela também dá às compras uma sensação de diversão e de descoberta, além de ser uma forma totalmente nova de experimentar a diversidade e a rica tradição da Johnnie Walker."

O lançamento da nova loja de experiências vem após o anúncio de um investimento de £ 150 milhões da Diageo no turismo relacionado ao scotch whisky em toda a Escócia. A iniciativa abrange planos para a inauguração de uma nova e inovadora experiência da Johnnie Walker para os visitantes em Edimburgo, como parte do maior evento coordenado já visto no setor de turismo de whisky no país. Este é o anúncio mais recente da Johnnie Walker, que se prepara para celebrar seu 200º aniversário em 2020.

Notas aos editores

Sobre a Johnnie Walker:

A Johnnie Walker é a marca número um do mundo de scotch whisky (IWSR) e é apreciada em mais de 180 países. Desde a época de seu fundador, John Walker, os responsáveis pelo blends dos whiskies buscam sabor e qualidade acima de tudo.

A seleção atual de whiskies premiados conta com Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles representam mais de 18 milhões de exemplares vendidos anualmente (IWSR, 2017), tornando a Johnnie Walker a marca mais popular de scotch whisky em todo o mundo.

Sobre a Diageo

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas e conta com uma notável coleção de marcas de whiskies, como Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit e Buchanan, vodcas Smirnoff, Cîroc e Ketel One, além de Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo tem ações negociadas nas bolsas de valores de Nova York (DEO) e de Londres (DGE), e seus produtos são vendidos em mais de 180 países. Para obter mais informações sobre a Diageo, nosso pessoal, nossas marcas e nosso desempenho, visite-nos em http://www.diageo.com. Visite a página da Diageo sobre o consumo responsável de bebidas em http://www.DRINKiQ.com para ter mais informações e conhecer iniciativas e formas de compartilhar melhores práticas. Comemore a vida todos os dias, em todos os lugares.

