JOHNNIE WALKER ANNONCE LA CINQUIÈME SORTIE DE LA SÉRIE JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE AVEC UNE EXCLUSIVITÉ NFT

Ce nouveau scotch honore la célèbre distillerie de Glasgow, Port Dundas, et sera diffusé avec 75 éditions limitées de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare, disponibles sur BlockBar.com

NEW YORK, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker , le numéro un mondial des whiskies écossais1, a le plaisir d'offrir aux amateurs de whisky l'opportunité de posséder une édition extrêmement limitée de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Dundas Master Set. Pour proposer le Master Set aux collectionneurs du monde entier, Johnnie Walker s'est associé à BlockBar.com (la première place de marché NFT de vins et spiritueux de luxe destinée directement aux consommateurs) et à Vayner3 (le cabinet de conseil Web3 sous l'égide de VaynerX, fondé par l'entrepreneur en série Gary Vaynerchuk).

Découvrez l'intégralité du communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/9084151-johnnie-walker-blue-label-ghost-and-rare-series-with-exclusive-nft-drop/

L'édition limitée de la série Johnnie Walker Ghost and Rare est élaborée à partir de whiskies « fantômes » irremplaçables et d'autres références incroyablement rares provenant des réserves inégalées de la maison Johnnie Walker utilisées pour créer le Johnnie Walker Blue Label primé. Cette dernière version explore le caractère des whiskies exceptionnels et rares de l'une des distilleries de whisky de grain les plus célèbres au monde, la distillerie « ghost » (fantôme en français) de Glasgow, Port Dundas.

Cette distillerie renommée, nichée sur les rives du canal Forth and Clyde, a exporté son excellent scotch de Glasgow vers les ports du monde entier pendant près de 200 ans. Construite en 1811, Port Dundas est devenue une centrale d'assemblage de whisky connue pour son caractère distinctif de grain doux et délicat avant sa fermeture en 2010.

Pour commémorer le cinquième opus et la première sortie du Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare du maître-mélangeur Emma Walker, les collectionneurs peuvent se procurer l'un des 75 Master Sets Ghost and Rare Port Dundas en édition limitée, disponibles exclusivement sur BlockBar.com. Les Master Sets comprennent une bouteille physique d'un litre signée par Emma Walker, la bouteille NFT (version numérique de la bouteille), une œuvre d'art numérique unique réalisée par l'artiste et photographe primé de l'IA générative, Ivona Tau, et l'accès à une expérience de narration virtuelle exclusive avec Emma Walker et Ivona Tau, au cours de laquelle elles partageront leur inspiration derrière leurs chefs-d'œuvre respectifs. Ceux qui brûleront leur NFT auront un accès prioritaire au prochain lancement de Diageo sur BlockBar.com.

La création NFT d'Ivona Tau dans ce Master Set s'inspire de l'élément vital et de la force de la nature, l'eau, et se fonde sur son projet « Under the Waves ». Son processus a consisté en de multiples étapes d'IA pour créer 75 NFT uniques qui capturent la juxtaposition entre le flux constant de l'eau et l'eau contenue dans chaque bouteille de Ghost and Rare Port Dundas. Chacun des 75 NFT sera différent, ce qui les rendra aussi rares que le whisky lui-même.

Ivona Tau a déclaré : « C'est incroyable de voir des marques mondiales comme Johnnie Walker investir dans des créateurs numériques pour donner de la visibilité à notre travail. Je suis fière d'avoir eu l'occasion de collaborer avec Johnnie Walker et de partager ma vision artistique de cette édition limitée de whisky avec les communautés de Web3. »

Les coffrets exclusifs Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Master Sets sont une célébration de l'héritage de Port Dundas, de l'incroyable savoir-faire du maître-mélangeur de Johnnie Walker, Emma Walker, et de la révolution culturelle de Web3.

L'équipe d'experts en fabrication de whisky de Johnnie Walker, dirigée par Emma Walker, maître-mélangeur de Johnnie Walker, a trié sur le volet les expressions les plus distinctives du whisky en maturation de Port Dundas pour cette nouvelle édition limitée. Emma Walker a sélectionné un petit nombre de whiskies vieillis dans les réserves de Johnnie Walker, tous vieillis dans deux types de bois différents afin d'ajouter de la profondeur et des strates au mélange. Le Ghost and Rare Port Dundas présente une touche de vanille crémeuse provenant de whiskies vieillis dans des fûts de chêne américain de second remplissage et de subtiles notes épicées boisées provenant de scotchs vieillis dans des fûts de chêne américain fortement brûlés de premier remplissage.

« Port Dundas était, en son temps, l'une des meilleures distilleries de whisky de grain au monde et les expressions rares que nous avons choisies dans nos réserves sont parmi les plus distinctives qu'elle ait jamais produites. Leur lente maturation permet au caractère doux et délicat du grain de s'épanouir », a expliqué Emma. « Ces whiskies rares soulignent le caractère de la distillerie de Port Dundas, mettant parfaitement en valeur la superbe profondeur de saveur que ce whisky de grain apporte au Johnnie Walker Blue Label. Son caractère remarquable nous a incités à créer quelque chose de vraiment extraordinaire qui rende un hommage approprié aux fabricants de whisky de cette légendaire distillerie de Glasgow. »

Pour accompagner le caractère boisé et épicé de Port Dundas, Emma et son équipe ont sélectionné manuellement deux autres whiskies « fantômes » des distilleries Cambus et Brora[2], avant de les associer à d'autres scotchs très rares provenant de cinq distilleries emblématiques. Les notes crémeuses et boisées de Port Dundas embrassent la vanille et la délicate fumée des whiskies « fantômes » de Cambus et des stocks originaux de Brora. D'autres whiskies très rares de Cameronbridge et Glenkinchie révèlent des notes de pommes épicées, tandis que Clynelish, Dailuaine et Auchroisk apportent des arômes de pêches et de baies.

Cette opportunité exclusive de NFT fait suite aux campagnes Web3 réussies pour le lancement du Johnnie Walker Masters of Flavour 48-Year-Old et la collaboration Johnnie Walker VeeFriends Gift Goat plus tôt cette année.

En célébrant les réalisations pionnières d'Emma Walker et d'Ivona Tau, Johnnie Walker crée davantage d'opportunités pour les femmes d'atteindre leurs objectifs grâce à une subvention d'entreprise dédiée par le biais d' IFundWomen , le marché de financement incontournable pour les entreprises appartenant à des femmes. IFundWomen est un partenaire permanent de l'initiative « First Strides » de Johnnie Walker, qui vise à célébrer et à permettre aux personnes et aux organisations de faire progresser la culture.

« Pour notre deuxième sortie NFT, nous avons choisi de créer le Ghost and Rare Port Dundas Master Set car il nous permet de faire entrer le consommateur dans l'univers Johnnie Walker, au-delà de la dégustation du whisky, et d'explorer nos réserves emblématiques et rares », a indiqué Sophie Kelly, vice-présidente principale des whiskies, DIAGEO North America. « En tant que leader de l'innovation dans le domaine du whisky et défenseur du progrès collectif, Johnnie Walker continuera à favoriser des relations significatives avec les consommateurs en soutenant les créateurs et les leaders communautaires du Web3. Restez à l'affût pour découvrir d'autres collaborations passionnantes à l'horizon. »

« BlockBar débloque un accès exclusif à certains des spiritueux les plus rares au monde et nous sommes fiers de nous associer à l'une des marques de whisky les plus emblématiques pour le lancement de ses Johnnie Walker Blue Label Ghost et Rare Port Dundas », a affirmé Dov Falic, cofondateur et PDG de BlockBar. « L'une de nos missions chez BlockBar est de soutenir les femmes dans le domaine du vin, des spiritueux et du web3, nous sommes donc également ravis de soutenir IFundWomen à travers cette collaboration. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Johnnie Walker et au portefeuille plus large de Diageo, alors que l'entreprise poursuit son voyage dans le Web3, en se concentrant sur l'autonomisation des créateurs et la création d'expériences communautaires exclusives qui parlent de leur héritage, de leur artisanat et de leur authenticité », a déclaré Avery Akkineni, président de Vayner3. « Le tout récent lancement de la collaboration Johnnie Walker Ghost and Rare x Ivona Tau sur Blockbar.com sera l'occasion de proposer des expériences nouvelles et passionnantes à la fois aux collectionneurs de spiritueux et à la communauté Web3. »

Les 75 éditions limitées de Ghost and Rare Port Dundas Master Sets seront disponibles sur BlockBar.com à 10h00 ET le vendredi 9 septembre. Le NFT, dont le prix est de 775 dollars américains (environ 0,51 ETH), peut être acheté sur BlockBar.com au moyen d'ETH ou d'une carte de crédit. À 10 heures, les premiers internautes à réserver la bouteille auront 10 minutes pour valider leur achat. Les utilisateurs qui réussiront à passer commande recevront un NFT (version numérique) qui constituera une preuve d'authenticité et de propriété de la bouteille physique et qui sera stocké chez BlockBar jusqu'à ce que le propriétaire de la bouteille soit prêt à « brûler » le NFT pour l'échanger. Les détenteurs de bouteilles peuvent offrir ou revendre ce NFT sur la place de marché BlockBar.com.

Notes aux éditeurs :

À propos de Johnnie Walker Blue Label

Johnnie Walker Blue Label est un remarquable whisky écossais, élaboré par notre petite équipe d'experts mélangeurs, qui ont consacré leur vie à la poursuite de l'excellence. Dirigés par le maître-mélangeur Emma Walker, ils sélectionnent les whiskies les plus rares aux quatre coins de l'Écosse, y compris certains whiskies irremplaçables provenant de distilleries fermées depuis longtemps.

Seul un tonneau sur 10 000 parmi nos réserves sans équivalent de plus de 10 millions de whiskies écossais en cours de maturation possède la richesse et le caractère nécessaires à l'élaboration complexe du Johnnie Walker Blue Label. Chaque bouteille de Johnnie Walker Blue Label renferme un whisky écossais onctueux et vibrant, avec des strates de saveurs fruitées, épicées et fumées.

À propos de Johnnie Walker

Johnnie Walker est la marque de whisky écossais numéro un au monde, appréciée par les habitants de plus de 180 pays. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, ceux qui assemblent ses whiskies recherchent avant tout la saveur et la qualité.

Six générations de maîtres-mélangeurs qualifiés ont créé et élaboré de nouvelles saveurs audacieuses qui ont transformé une petite épicerie écossaise, fondée en 1820, en une entreprise internationale de whisky proposant des mélanges élégants, authentiques et emblématiques.

La gamme actuelle de whiskies primés comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Johnnie Walker High Rye Blended Scotch Whisky, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. Au total, ces produits totalisent près de 19 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2019), faisant de Johnnie Walker la marque de Scotch Whisky la plus populaire au monde.

À propos de Diageo North America

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées présentant une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit and Buchanan's whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Casamigos, DeLeon and Don Julio tequilas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la bourse de New York ( NYSE: DEO) et à la bourse de Londres (LSE: DGE) et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays dans le monde.

Pour plus d'informations sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, visitez notre site www.diageo.com . Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques. Suivez les actualités et les informations de Diageo North America sur Twitter et Instagram : @Diageo_NA.

À propos de BlockBar

www.BlockBar.com

Fondé en octobre 2021, BlockBar vend des NFT directement issus de marques de vins et spiritueux de luxe. Chaque NFT correspond à une bouteille physique réelle, exclusive à BlockBar, disponible à l'achat par ETH, carte de crédit ou virement bancaire. Les propriétaires peuvent revendre, collecter, offrir ou à tout moment « brûler » leur NFT en échange de la bouteille physique, expédiée depuis l'installation sécurisée de BlockBar à Singapour dotée d'une sécurité 24h/24 et 7j/7, de capteurs de mouvement et d'un contrôle de la température. BlockBar ne s'associe directement qu'avec les propriétaires de marques, dont LVMH, Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, Sazerac, William Grant & Sons et bien d'autres, et n'accepte pas les collections de tiers ou de collectionneurs. BlockBar démocratise l'accès aux vins et spiritueux de luxe en permettant à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de participer, tout en offrant aux propriétaires de bouteilles un stockage, une assurance et une place de marché pour revendre leurs bouteilles achetées sur la plateforme de BlockBar. Les contrats intelligents exclusifs de BlockBar permettent de vérifier l'authenticité de chaque transaction en remontant directement jusqu'à la marque partenaire, et son partenariat avec les meilleures entreprises de cyber-sécurité et de crypto-sécurité garantit que les transactions sont entièrement protégées et transparentes.

À propos de Vayner3

Vayner3 est un cabinet de conseil sous l'égide de VaynerX qui se consacre exclusivement à guider les plus grandes entreprises du monde et les détenteurs de propriété intellectuelle dans la prochaine itération du comportement des consommateurs, et à naviguer dans le monde révolutionnaire et en constante évolution du Web3. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.vayner3.com .

1 IWSR 2021

2 Alors qu'une nouvelle distillerie moderne a récemment ouvert ses portes sur le site de l'ancienne distillerie de Brora et s'appelle Brora, les whiskies qu'elle produira - à terme - seront très différents de ceux élaborés il y a des décennies dans la distillerie originale de Brora qui a fermé ses portes en 1983.

