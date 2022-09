JOHNNIE WALKER ANUNCIA EL QUINTO LANZAMIENTO DE SU SERIE JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE CON UN EXCLUSIVO EVENTO DE DROP DE NFT

New Scotch celebra a la famosa destilería Glasgow de Port Dundas con la presentación de los 75 Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare de edición limitada disponibles en BlockBar.com

NUEVA YORK, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo1, se complace en ofrecer a los amantes del whisky la oportunidad de poseer una edición extremadamente limitada de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Master Set. Para poner el Master Set a disposición de coleccionistas de todo el mundo, Johnnie Walker se asocia con BlockBar.com (el primer mercado de NFT directo al consumidor para vinos y licores de lujo) y Vayner3 (la consultora Web3 que pertenece a VaynerX, fundada por el emprendedor en serie Gary Vaynerchuk).

La serie Ghost and Rare de Johnnie Walker de edición limitada se elabora utilizando whiskies "fantasma" irreemplazables y otras expresiones increíblemente poco comunes de las incomparables reservas de Johnnie Walker utilizadas para crear el galardonado Blue Label de Johnnie Walker. Este último lanzamiento explora el carácter de whiskies excepcionales y poco comunes de una de las destilerías de whisky de grano más famosas del mundo, la destilería "fantasma" Glasgow de Port Dundas.

Esta reconocida destilería, enclavada en las orillas del Canal Forth and Clyde, envió su distintivo escocés desde Glasgow a puertos de todo el mundo durante casi 200 años. Construido en 1811, Port Dundas se convirtió en una potencia de mezclado de whisky conocida por su distintivo carácter de grano dulce y delicado antes de su cierre en 2010.

En conmemoración de la quinta entrega y el primer lanzamiento de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare de la maestra mezcladora Emma Walker, los coleccionistas pueden asegurar uno de los 75 Master Sets de edición limitada Ghost and Rare Port Dundas disponibles exclusivamente en BlockBar.com. Los Master Sets constan de una botella física de 1 litro firmada por Emma Walker; la botella NFT (versión digital de la botella); una obra de arte digital única de la galardonada artista y fotógrafa de IA, Ivona Tau; y acceso a una exclusiva experiencia de narración virtual con Emma Walker e Ivona Tau, donde compartirán su inspiración detrás de sus respectivas obras maestras. Aquellos que quemen su NFT tendrán acceso prioritario al próximo evento de drop de Diageo en BlockBar.com.

El arte del NFT de Ivona en este Master Set se inspira en el elemento vital y la fuerza de la naturaleza, el agua, y se basa en su proyecto "Under the Waves". Su proceso consistió en múltiples etapas de IA para crear 75 NFT únicos que captan la yuxtaposición entre el flujo constante de agua y el agua amansada dentro de cada botella de Ghost and Rare Port Dundas. Cada uno de los 75 NFT será distinto, lo que los hace tan poco comunes como el propio whisky.

Ivona Tau señala: "Es increíble ver marcas globales como Johnnie Walker invirtiendo en creadores digitales para dar visibilidad a nuestro trabajo. Me enorgullece haber tenido la oportunidad de colaborar con Johnnie Walker y compartir mi visión artística de este lanzamiento de whisky de edición limitada con las comunidades en la Web3".

Los exclusivos Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Master Sets son una celebración del legado de Port Dundas, la exquisita elaboración de la maestra mezcladora Emma Walker de Johnnie Walker y la revolución cultural de la Web3.

El equipo de elaboradores expertos de whisky de Johnnie Walker, dirigido por Emma Walker, maestra mezcladora de Johnnie Walker, seleccionó especialmente las expresiones más distintivas del whisky en maduración de Port Dundas para esta nueva edición limitada. Walker eligió un pequeño número de whiskies distintivos y añejos de las reservas de Johnnie Walker, todos maduros en dos tipos diferentes de madera para agregar profundidad y capas a la mezcla. Ghost y Rare Port Dundas destacan por su pizca de notas de vainilla cremosa de whiskies envejecidos en barricas de roble americano de segundo llenado y sutiles especias de madera de escocés madurado en barricas de roble americano de primer llenado altamente carbonizadas.

"Port Dundas fue, en su momento, una de las mejores destilerías de whisky de grano del mundo, y las expresiones poco comunes que hemos elegido de nuestras reservas son algunas de las más distintivas que ha producido. Su lenta maduración permite que el carácter dulce y delicado del grano se manifieste", señala Emma. "Estos whiskies poco comunes destacan el carácter de la destilería de Port Dundas, mostrando perfectamente el maravilloso sabor profundo que este whisky de grano aporta a Johnnie Walker Blue Label. Este carácter increíble nos inspiró a crear algo verdaderamente extraordinario que rinde justo homenaje a los elaboradores de whisky de esta renombrada destilería de Glasgow".

Para complementar el carácter de especia de madera aromática de Port Dundas, Emma y su equipo seleccionaron especialmente otros dos whiskies "fantasma" de las destilerías de Cambus y Brora2 antes de combinarlos con otros escoceses muy poco comunes de cinco icónicas destilerías. Las notas amaderadas y cremosas de Port Dundas adoptan la vainilla y el ahumado suave de los whiskies "fantasma" de Cambus y las existencias originales de Brora. Otros whiskies muy poco comunes de Cameronbridge y Glenkinchie revelan notas de manzanas especiadas junto con Clynelish, Dailuaine y Auchroisk, que aportan aromas de melocotones y bayas.

Esta exclusiva oportunidad de NFT tiene lugar después de las exitosas campañas de la Web3 para el lanzamiento de Johnnie Walker Masters of Flavour 48-Year-Old y la colaboración con Johnnie Walker VeeFriends Gift Goat a principios de este año.

Para celebrar los logros innovadores de Emma Walker e Ivona Tau, Johnnie Walker crea más oportunidades para que las mujeres alcancen sus objetivos con una subvención exclusiva para empresas a través de IFundWomen, el mercado que financia el acceso al mercado de empresas de propiedad de mujeres. IFundWomen es un socio permanente en la iniciativa "First Strides" (Primeros pasos) de Johnnie Walker, que tiene como objetivo celebrar y hacer posible que las personas y las organizaciones promuevan la cultura.

"Para nuestro segundo lanzamiento de NFT, elegimos crear el Ghost and Rare Port Dundas Master Set porque nos permite llevar al consumidor al mundo de Johnnie Walker, más allá de la cata del whisky, y explorar nuestras icónicas y reservas poco comunes", afirmó Sophie Kelly, vicepresidenta sénior de Whiskies de DIAGEO Norteamérica. "Como líder en la innovación del whisky y defensor del progreso colectivo, Johnnie Walker seguirá fomentando relaciones significativas con los consumidores al defender a los creadores y líderes comunitarios en la Web3. Permanezca atento a otras colaboraciones interesantes en el futuro".

"BlockBar libera el acceso exclusivo a algunos de los líquidos más escasos del mundo y nos enorgullece asociarnos con una de las marcas de whisky más icónicas para el lanzamiento de su Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Dundas", afirmó Dov Falic, cofundador y director ejecutivo de BlockBar. "Una de nuestras misiones en BlockBar es apoyar a las mujeres en los sectores del vino, los licores y la web3, por lo que también nos complace apoyar a IFundWomen a través de esta colaboración".

"Nos entusiasma asociarnos con Johnnie Walker y la cartera de Diageo en general, a medida que la empresa avanza en su camino en la Web3, y para esto nos enfocamos en empoderar a los creadores y desarrollar experiencias comunitarias exclusivas que hablen de su legado, elaboración artesanal y autenticidad", afirmó Avery Akkineni, presidenta de Vayner3. "El último lanzamiento colaborativo de Johnnie Walker Ghost y Rare x Ivona Tau en Blockbar.com será una oportunidad para ofrecer experiencias nuevas y emocionantes tanto para los coleccionistas de licores como para la comunidad de la Web3".

Los 75 Ghost and Rare Port Dundas Master Sets de edición limitada estarán disponibles en BlockBar.com a las 10:00 a. m., hora del este, el viernes 9 de septiembre. El NFT tiene un precio de USD 775 (unos 0,51 ETH) y se puede comprar en BlockBar.com con ETH o tarjeta de crédito. A las 10 a. m., los primeros usuarios que reserven la botella tendrán 10 minutos para realizar el pago. Los usuarios que realicen el pago correctamente recibirán un NFT (versión digital) que representa una prueba de autenticidad y propiedad de la botella física, que se almacena con BlockBar hasta que el propietario de la botella esté listo para "quemar" su NFT y canjearla. Los propietarios de las botellas pueden regalar o revender este NFT en el mercado de BlockBar.com.

