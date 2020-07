Johnnie Walker blickt auf die nächsten 200 Jahre Scotch: Whisky-Hersteller lanciert vier exklusive Ausgaben zum 200-jährigen Jubiläum, um wichtigen Meilenstein zu feiern

"Johns Elan, seine Vision und sein unternehmerisches Temperament waren die Triebkraft für das Wachstum des Namens John Walker, unseres Unternehmens und letztendlich einer neuen Zukunft für schottischen Whisky. In diesem Jahr feiern wir die ersten Schritte einer mutigen Reise, die Generationen unserer Whisky-Hersteller inspiriert haben und die das Herzstück all dessen sind, was wir heute tun und auch in Zukunft tun werden".

Mit jeder Jubiläumsausgabe wird ein einzigartiger Teil dieser 200-jährigen Geschichte gefeiert:

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 200TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION DESIGN

Dieses neue Design in limitierter Auflage enthält eindrucksvolle Illustrationen, die die 200-jährige Geschichte von John Walker & Sons und Johnnie Walker zum Leben erwecken und einige der großen Städte und Länder huldigen, die seit 1820 Teil dieser inspirierenden Geschichte sind.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL LEGENDARY EIGHT

Diese exklusive Ausgabe würdigt das 200-jährige Bestehen des Handwerks. Es handelt sich um einen geschmeidigen, weichen Scotch, der mit Whisky aus acht erlesenen legendären Brennereien hergestellt wurde, die im Jahr 1820 im Betrieb waren, einschließlich aus stillgelegten 'Ghost'-Brennereien.

JOHN WALKER & SONS CELEBRATORY BLEND

Diese limitierte Ausgabe ist von einem historischen Durchbruch in der Geschichte von John Walker & Sons inspiriert – der Einführung des Old Highland Whisky in den 1860er Jahren. Dieser reichhaltige und komplexe Scotch ist von den Aromen inspiriert, die im kleinen Lebensmittelladen der Familie Walker in dieser Zeit zu finden waren, und wird mit Whiskies aus Brennereien hergestellt, die zu dieser Zeit in Betrieb waren.

JOHN WALKER & SONS BICENTENARY BLEND

Dieser außergewöhnliche Whisky ist eine sinnliche Reise durch die wohlduftenden Gänge von John Walkers erstem Lebensmittelladen in Schottland, die die vielschichtigen exotischen Aromen, die John Walkers Fantasie geprägt haben, neu vermittelt. Er wird aus seltenen und außergewöhnlichen Whiskys hergestellt, die alle mindestens 28 Jahre alt sind, darunter auch Whiskys von seit langem stillgelegten 'Ghost'-Brennereien wie Pittyvaich, Cambus und der demnächst wiedereröffneten Brennerei Port Ellen.

Johnnie Walker Master Blender, Jim Beveridge, sagte: "Jede dieser Sondereditionen bringt eine neue Perspektive in unsere 200-jährige Jubiläumsgeschichte und ist die perfekte Möglichkeit, diesen Anlass für Johnnie Walker zu feiern. Es erscheint mir sehr passend, sie diese Woche anlässlich des Geburtstags von John Walker anzukündigen.[2]"

Die Markteinführung dieser Ausgaben zum 200-jährigen Jubiläum folgt mit Vorausblick auf die nächsten 200 Jahre auf wichtige Ankündigungen: die Investition von 185 Millionen Pfund[3] durch die Firmenmutter Diageo in den Schottland-Tourismus für ein Erlebnis-Center mit multisensorischen Whisky-Erlebnissen quer durch Schottland, und zum anderen eine Spirituosenflasche auf Papierbasis, die mit Johnnie Walker im Jahr 2021 auf den Markt gebracht wird[4], eine Weltneuheit in der Getränkeindustrie, die eine nachhaltigere Zukunft für Schottland einleiten soll.

Alle vier Sonderausgaben werden, vorbehaltlich des Vertriebs auf dem Markt und der Verfügbarkeit, ab Oktober für einen begrenzten Zeitraum auf den Markt kommen.*

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/

Hinweis an die Medien:

*Varianten, Verfügbarkeit und Preise unterscheiden sich je nach Markt. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem örtlichen Johnnie Walker-Team in Verbindung.

Informationen zu Johnnie Walker:

200 Jahre ist es her, seit der Gründer John Walker die Türen seines kleinen Lebensmittelgeschäfts in Schottland öffnete, die ersten Schritte einer Reise, die die Johnnie Walker Whiskys aus den vier Regionen Schottlands in die ganze Welt führten.

Heute ist Johnnie Walker die weltweite Nummer Eins der Scotch Whisky-Marken (IWSR) und wird von Menschen in über 180 Ländern auf der ganzen Welt geschätzt. Seit der Zeit seiner Gründung durch John Walker standen für all diejenigen, die seine Whiskys mischen, Geschmack und Qualität an erster Stelle.

In den Anfangszeiten von John Walker trug das Unternehmen, aus dem Johnnie Walker wurde, den Namen des Gründers, und im 19. Jahrhundert verkaufte das Unternehmen Whiskys unter dem Namen John Walker & Sons. Die Verbraucher begannen, den Namen Johnnie Walker zu verwenden, und so wurde der Name 1908 übernommen.

Das heutige Sortiment an preisgekrönten Whiskys umfasst unter anderem Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years und Blue Label. Zusammen bringen sie es auf über 19 Millionen Kisten pro Jahr (IWSR, 2018), was Johnnie Walker zum beliebtesten Scotch Whisky der Welt macht.

Informationen zu Diageo:

Diageo ist ein weltweit führender Anbieter von alkoholhaltigen Getränken, dessen herausragendes Sortiment Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskys, Smirnoff Vodkas und Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness beinhaltet.

Diageo ist sowohl an der Londoner Börse als auch an der New Yorker Börse notiert und in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Weitere Informationen zu Diageo, seinen Mitarbeitern und Marken und zur Performance des Unternehmens finden Sie unter www.diageo.com. Diageo setzt sich global für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein. Bitte besuchen Sie dazu auch www.DRINKiQ.com, wo Sie weitere Informationen finden und mehr zu Initiativen und Best Practices erfahren können.

Celebrating life, every day, everywhere - das Leben feiern, immer und überall.

