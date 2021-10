Johnnie Walker fait la lumière sur l'une des distilleries les plus éphémères d'Écosse

Cette quatrième sortie de la série en édition limitée Ghost and Rare explore le caractère distinct de whiskies exceptionnels et très rares provenant de l'une des distilleries les plus éphémères d'Écosse, la distillerie « fantôme » de Pittyvaich, dans le Speyside.

Comme le feu follet insaisissable du folklore écossais - une lumière énigmatique qui apparaît au crépuscule juste assez longtemps pour permettre aux voyageurs de trouver le chemin de retour - Pittyvaich a eu une vie courte, mais a laissé un héritage distinct et croissant. La distillerie, ouverte en 1974 et fermée en 1993 après seulement 18 ans d'existence, est aujourd'hui considérée comme un joyau caché, dont le style Speyside unique est apprécié dans le monde entier.

La série d'éditions spéciales Johnnie Walker Ghost and Rare est élaborée à partir de whiskies « fantômes » irremplaçables et d'autres expressions incroyablement rares provenant des réserves inégalées de Johnnie Walker utilisées pour créer le Johnnie Walker Blue Label primé*.

Jim Beveridge, le maître mélangeur de Johnnie Walker, et son équipe ont sélectionné à la main deux autres whiskies « fantômes » provenant des distilleries de Port Dundas et de Carsebridge. Il les a mélangés à des scotchs exceptionnellement rares provenant d'un quatuor de distilleries du Speyside, dont Mannochmore, Auchroisk, Cragganmore et Strathmill, ainsi qu'au whisky des Highlands Royal Lochnagar, créant ainsi un produit exceptionnel.

Jim Beveridge a expliqué pourquoi la fabrication de ce whisky était si spéciale pour lui et sa petite équipe de fabricants de whisky experts : « Nous avons attendu patiemment le moment idéal pour nous pencher sur cette perle rare et éphémère du monde du whisky. Son caractère automnal distinct nous a toujours intrigués et a stimulé notre imagination pour créer quelque chose de vraiment spécial qui rendrait hommage aux fabricants de whisky de cette distillerie du Speyside. »

À la dégustation, des notes douces et fruitées de pomme fraîche se mêlent aux saveurs d'automne du Pittyvaich, magnifiquement équilibrées par la douceur subtile et délicate du miel et du bois doux des whiskies « fantômes » de Port Dundas et Carsebridge. D'autres whiskies très rares apportent des arômes de fruits noirs et de baies avant de révéler un doux caramel, des fruits du verger en compote et un soupçon de cannelle.

Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich fait suite à la sortie de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal (2019), Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen (2018) et Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Brora (2017). Chaque édition de cette série offre une occasion éphémère de savourer la profondeur de caractère des whiskies de distilleries dont l'esprit perdure dans leurs stocks qui s'amenuisent.

Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich est embouteillé à 43,8 % TAV et est disponible à partir du 1er novembre au prix de vente conseillé de 275 livres sterling pour une bouteille de 70cl. Chaque bouteille de cette édition spéciale est numérotée individuellement.

* Master à l'édition 2000 des Scotch Whisky Masters et Gold à l'édition 2000 des World Whiskies Awards.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655842/Johnnie_Walker_Label_Ghost.jpg

Related Links

https://www.johnniewalker.com



SOURCE Johnnie Walker